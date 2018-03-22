Единственный и неповторимый. Сургутский перинатальный центр «родится» летом

«Младенец» будет крупным

Сургутский клинический перинатальный центр уже сейчас можно назвать объектом уникальным. И не только для Югры , но и по российским меркам это будет одно из крупнейших учреждений медицинского профиля. В нем разместятся роддом, консультативно-диагностическая поликлиника для женщин и детей до пяти лет, появится отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО. На базе нового перинатального центра будет работать кафедра акушерства и гинекологии.

Проект предусматривает симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными, залами реанимации, а также интенсивной терапии. Площадь центра — более 70 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 10 тысяч родов в год и сможет принимать более 300 рожениц одновременно.

«Неповторимость этого центра подтверждается несколькими моментами. Начнем с того, что Сургутский перинатальный центр — это первый в России крупный социальный проект на основе государственно-частного партнерства. Строительство объекта уникально и в части контроля: работают государственные надзорные службы, общественники», — рассказал первый заместитель директора департамента по управлению госимуществом Югры, руководитель проекта Андрей Зобницев.

Разрешение на строительство Сургутского перинатального центра было получено в 2015 году, к работе приступили только через два года. Но уже к осени 2017 года строители вышли на 80% готовности объекта! И сдача центра в конце лета — начале осени, переход на монтаж оборудования — планы не популистские.

«Мы идем с опережением от нормативных сроков строительства. Такие объекты обычно меньше чем за 7 лет не строятся. А мы это делаем за три с небольшим года», — сказал генеральный директор ООО «ВИС-Инфраструктура» Семен Прокофьев.

Осенью приступят к техническим работам по отладке оборудования, лицензированию и вводу объекта в эксплуатацию. По условиям государственно-частного партнерства, компания-застройщик также возьмет на себя содержание медицинского учреждения. Окружные чиновники уверены: такая форма взаимоотношений между властью и бизнесом обязывает частного инвестора ответственно относиться к строительным работам.

«Частный партнер после ввода объекта в эксплуатацию еще на семь лет остается на объекте в качестве эксплуатирующей организации. Это принципиально важно, потому что, в отличие от стандартных подрядчиков строительства, частный партнер заинтересован в высочайшем качестве применяемых материалов, чтобы снизить свои издержки в дальнейшем», — пояснил Андрей Зобницев.

Нет худа без добра

Строительство центра, помимо властей и экспертов, не обделяют своим вниманием и общественники. Например, сургутяне смогли договориться о том, чтобы вдвое увеличить автостоянку у центра, до 600 машиномест. Обратили внимание активисты и на ситуацию с подтоплением строительной площадки, которая случилась несколько лет назад. Тогда разбушевались грунтовые воды, из-за которых стройка буквально «встала». Но, к счастью, ненадолго.

«У нас была форс-мажорная ситуация в связи с наводнением в 2015 году, все вы, наверное, помните наводнение. Были проблемы именно с грунтовыми водами, руслом подземной реки, и мы приняли решение поднять всю площадку на метр», — вспоминает гендиректор Семен Прокофьев.

Получилось в итоге, как в поговорке, «нет худа без добра». Вынужденно поднятый фундамент в результате увеличил площадь перинатального центра на 10 тысяч квадратных метров за счет переноса всего технологического оборудования в цокольный этаж зданий, в котором оборудовали системы вентиляции и пожаротушения.

Возможности впечатляют

Сейчас в центре приступили к монтажу будущих операционных блоков, общая площадь которых составит около четырех тысяч квадратных метров. Это позволит проводить до 15 операций одновременно, в том числе с использованием робототехники. По словам руководителя проекта Андрея Зобницева, в России таких возможностей нет нигде.

Центр будет располагать 400 единицами современного оборудования, включая комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографические системы и аппараты неонатальной хирургии. Спецтехника центра позволит выхаживать недоношенных младенцев весом от 500 граммов!

Застройщик позаботится и о внешнем благоустройстве центра, уже отправили в округ проект благоустройства сквера, который «вырастет» за новостройкой. Красоту начнут наводить уже этой осенью.