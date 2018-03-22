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Майская прогулка 2018
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Майская прогулка 2018 

Overtime.life 46 минут назад
Фото: Overtime.life
35-я «Майская прогулка» состоится 20 мая 2018 года
Принять участие в «Майской прогулке — 2018» могут все желающие независимо от возраста, уровня спортивной подготовки, политических взглядов, социального и семейного положения.
В этом году старт и финиш «Майской прогулки» от главного корпуса УрФУ (г. Екатеринбург, ул. Мира 19).
Для участников будет подготовлено три маршрута:
18 км «Шарташская кругосветка»,
35 км  50 км «Классика».
Маршруты будут проходить по восточным окрестностям города Екатеринбурга. Предполагается посещение технопарка «Университетский» и других достопримечательностей г. Екатеринбурга. Все маршруты проходят по живописным окрестностям города, сочетая передвижение по лесным дорогам, просекам и тротуарам.
Старт на маршрут 50 км с 7:00 до 10:00  Старт на маршруты 35 и 18 км с 8:00 до 11:00  Участники «Майской прогулки» будут обеспечены водой на контрольных пунктах. Питание на КП не предусмотрено, но возможно на некоторых КП будут работать буфеты (за дополнительную плату).
Протяженность маршрутов уточняется. Следите за обновлением информации на сайте и в нашей официальной группе ВКонтакте
В ближайшее время будет открыта электронная регистрация на «Майскую прогулку 2018». Зарегистрировавшись через сайт заранее — вы экономите свое время на старте.
Велосипедных маршрутов в рамках «Майской прогулки» нет. Участники на велосипедах допускаться на маршруты не будут.
Велопрогулка пройдет 26 мая  Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Мира, 19, главный корпус УРФУ
Центр карты:
56.8440280678752,60.65406849999989
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.844028,60.654068
Дата:
воскресенье, мая 20, 2018
Комментарий к дате:
Стоимость:
Уточняется
Количество просмотров:
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