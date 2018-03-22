«Автодор» намерен интегрировать программы скидок операторов платных дорог при использовании транспондера

Государственная компания «Автодор» ведет работу по взаимоувязке скидочных программ российских операторов платных дорог при оплате проезда с помощью транспондера. Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.

Испании, Португалии, Австрии. «В Европе более 20 лет шли к объединению в единую электронную сеть дорог Франции Италию они еще не подключили, сейчас они этим занимаются. Мы нашу программу интероперабельности сделали за два с половиной года. Мы закончили интеграцию, но не решили главный вопрос — это корреспонденция скидок между транспондерами разных операторов. Сейчас рабочая группа собралась и обсуждает как увязать скидки по транспондеру всех операторов платных дорог в России . При этом в Европе такой взаимоувязки нет, а мы пошли дальше. Сейчас мы делаем дорожную карту», — сказал С. Кельбах.

С 15 января 2018 г. на платных дорогах России можно рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил. Однако при проезде по стороннему транспондеру пользователь не получает никаких скидок и оплачивает полную стоимость проезда.