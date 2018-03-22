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«Автодор» намерен интегрировать программы скидок операторов платных дорог при использовании транспондера
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«Автодор» намерен интегрировать программы скидок операторов платных дорог при использовании транспондера 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Государственная компания «Автодор» ведет работу по взаимоувязке скидочных программ российских операторов платных дорог при оплате проезда с помощью транспондера. Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.
«В Европе более 20 лет шли к объединению в единую электронную сеть дорог Франции, Испании, Португалии, Австрии. Италию они еще не подключили, сейчас они этим занимаются. Мы нашу программу интероперабельности сделали за два с половиной года. Мы закончили интеграцию, но не решили главный вопрос — это корреспонденция скидок между транспондерами разных операторов. Сейчас рабочая группа собралась и обсуждает как увязать скидки по транспондеру всех операторов платных дорог в России. При этом в Европе такой взаимоувязки нет, а мы пошли дальше. Сейчас мы делаем дорожную карту», — сказал С. Кельбах.
С 15 января 2018 г. на платных дорогах России можно рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил. Однако при проезде по стороннему транспондеру пользователь не получает никаких скидок и оплачивает полную стоимость проезда.
Программа взаимозаменяемости (интероперабельности) объединяет всех операторов платных магистралей России: компанию «Автодор-Платные дороги» (платные участки федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» с 21 по 221 км), ООО «Объединенные системы сбора платы» (платные участки федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» с 227 по 633 км и действующие участки новой скоростной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург»), ООО «Магистраль северной столицы» (Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, АО «Главная дорога» и АО «Новое качество дорог»).
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