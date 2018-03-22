«Автодор» намерен интегрировать программы скидок операторов платных дорог при использовании транспондера 

Государственная компания «Автодор» ведет работу по взаимоувязке скидочных программ российских операторов платных дорог при оплате проезда с помощью транспондера. Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.
«В Европе более 20 лет шли к объединению в единую электронную сеть дорог Франции, Испании, Португалии, Австрии. Италию они еще не подключили, сейчас они этим занимаются. Мы нашу программу интероперабельности сделали за два с половиной года. Мы закончили интеграцию, но не решили главный вопрос — это корреспонденция скидок между транспондерами разных операторов. Сейчас рабочая группа собралась и обсуждает как увязать скидки по транспондеру всех операторов платных дорог в России. При этом в Европе такой взаимоувязки нет, а мы пошли дальше. Сейчас мы делаем дорожную карту», — сказал С. Кельбах.
С 15 января 2018 г. на платных дорогах России можно рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил. Однако при проезде по стороннему транспондеру пользователь не получает никаких скидок и оплачивает полную стоимость проезда.
Программа взаимозаменяемости (интероперабельности) объединяет всех операторов платных магистралей России: компанию «Автодор-Платные дороги» (платные участки федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» с 21 по 221 км), ООО «Объединенные системы сбора платы» (платные участки федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» с 227 по 633 км и действующие участки новой скоростной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург»), ООО «Магистраль северной столицы» (Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, АО «Главная дорога» и АО «Новое качество дорог»).