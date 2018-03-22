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МИД КНР: инициатива «Пояс и путь» принесла глобальным предприятиям огромные возможности
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МИД КНР: инициатива «Пояс и путь» принесла глобальным предприятиям огромные возможности 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь», которая принесла глобальным предприятиям огромные благоприятные возможности, пользуется широкой популярностью, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Таким образом дипломат на очередной пресс-конференции прокомментировала по просьбе журналистов опубликованные недавно американским кабельным и спутниковым телеканалом новостей бизнеса CNBC результаты анализа, согласно которым высшее руководство ряда трансграничных компаний, включая «Хониуэл», "Сименс", «Рио Тинто» и др, положительно оценило инициативу «Пояс и путь», считая, что она предоставила им редкий коммерческий шанс, которым необходимо активно воспользоваться.
Китай принял во внимание соответствующую информацию, отметила Хуа Чуньин. По ее словам, за истекшие пять лет по мере непрерывного развития сотрудничества в рамках «Пояса и пути» все больше стран, международных организаций и предприятий проголосовали за «вотум доверия» и «вотум поддержки» этой инициативы и извлекли из нее пользу.
Китай готов совместно с разными сторонами в дальнейшем придерживаться принципов «совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования» и скрупулезно реализовать инициативу «Пояс и путь», создавая тем самым больше благоприятных возможностей для развития разных стран мира и роста глобальной экономики, констатировала представитель китайского внешнеполитического ведомства. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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