Итоги выборов объектов благоустройства в муниципалитетах Новосибирской области

Итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», озвучил и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь»

— В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на регион выделено 643 миллиона 57,5 тысячи рублей. До 2017 года средства на благоустройство никогда не выделялись в сопоставимых объемах. Значительная часть этой суммы — средства федерального бюджета. Важное условие предоставления федеральных субсидий — все объекты благоустройства на территории регионов должны формироваться, исходя из принципа получения обратной связи от населения. Один из таких механизмов получения обратной связи — рейтинговое голосование, которое прошло 18 марта вместе с выборами Президента РФ на избирательных участках городов.

По условиям федеральной программы, голосование проходило в населенных пунктах, численность которых свыше 20 тысяч человек. Муниципалитеты могли самостоятельно определять количество объектов-победителей, на которые будут потрачены выделенные средства, поэтому в некоторых районах по два победителя.

В рейтинговом голосования по районам Новосибирской области победили:

Барабинск — пешеходная зона с уличным освещением по улице Островского (проголосовали 2759 человек);

Бердск — городской парк культуры и отдыха (проголосовали 4240 из 17739 человек);

Искитим — два победителя: сквер «Юбилейный» и парк в микрорайоне «Южный» (за сквер — 4745 человек, за парк — 4701 человек из 11948 проголосовавших);

Карасук — два победителя: Центральный парк и зона отдыха за зданием бассейна «Садко» (за парк — 1967 голосов, за зону отдыха — 917);

Куйбышев — сквер «Спортивный» (3317 человек из 4 090 голосовавших);

Новосибирск — монумент Славы (33454 человека из 166556 голосовавших);

Обь — сквер «Звездочка» (795 человек из 1729 голосовавших);

Татарск — два победителя: сквер часов с фонтанами и детская площадка «Буратино» (за сквер — 2981 человек, за площадку — 2871);

Тогучин — парк «Юность» (1 615 человек из 3193 голосовавших);

Краснообск — сквер «Памятник» (1392 человека из 2387 голосовавших).

Победившие объекты подлежат благоустройству в приоритетном порядке в 2018-2019 годах (до 31 декабря 2019 года). Что касается Новосибирска, то в 2018 году в столице Сибири завершается второй этап реконструкции Михайловской набережной, а реконструкция монумента Славы начнется в 2019 году.

Проект продолжает развиваться, есть дополнительные средства регионам. Это дополнительно 5 млрд рублей на страну, которые будут предоставлены в качестве господдержки муниципалитетам, выигравщим конкурс «Малых городов». Всего будет 80 победителей по России

— Мы, естественно, будем участвовать. Все малые города Новосибирской области, которые подходят под критерии этого конкурса, то есть имеют статус города и численность населения до 100 тысяч человек, готовят свои заявки. Уже собраны предложения со стороны жителей этих городов о тех территориях, которые они хотели бы видеть благоустроенными, и тех мероприятиях, которые должны на этих территориях проводиться. Рабочая группа готовит пакет документов для подачи заявок на участие.