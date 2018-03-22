Администрация Московского района ищет «Москвич» 1973 года выпуска

Администрация Кировского и Московского района разыскивает автомобиль «Москвич» 1973 года выпуска, об этом сообщается в официальной группе района в «Инстаграме».

В этом году Московский район отмечает свой юбилей — 45 лет. К празднику администрация готовит интересную программу и ряд сюрпризов для горожан.

«Администрация Кировского и Московского районов снова готова удивить своих жителей. На этот раз, мы в поиске автомобиля «МОСКВИЧ» 1973 года выпуска. В этом году Московский район отметит свой юбилей — 45 лет! И к этой знаменательной дате мы готовим для Вас много сюрпризов. Если у Вас в гараже стоит такой раритет, и Вы не знаете, что с ним делать, то обратитесь к нам. Мы найдем ему достойное применение. По всем вопросам и предложениям обращаться по тел. 557-76-41», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «АиФ-Казань» писал про Александра Гнедина, который держит в своем гараже газогенераторный ГАЗ М-1, работающий на дровах, лимузины Горбачева и группы «Ласковый май».

Публикация от КировскийМосковскийКазань (@kirmos_info) 21 Мар 2018 в 6:35 PDT