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Администрация Московского района ищет «Москвич» 1973 года выпуска
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Администрация Московского района ищет «Москвич» 1973 года выпуска 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Администрация Кировского и Московского района разыскивает автомобиль «Москвич» 1973 года выпуска, об этом сообщается в официальной группе района в «Инстаграме».
В этом году Московский район отмечает свой юбилей — 45 лет. К празднику администрация готовит интересную программу и ряд сюрпризов для горожан.
«Администрация Кировского и Московского районов снова готова удивить своих жителей. На этот раз, мы в поиске автомобиля «МОСКВИЧ» 1973 года выпуска. В этом году Московский район отметит свой юбилей — 45 лет! И к этой знаменательной дате мы готовим для Вас много сюрпризов. Если у Вас в гараже стоит такой раритет, и Вы не знаете, что с ним делать, то обратитесь к нам. Мы найдем ему достойное применение. По всем вопросам и предложениям обращаться по тел. 557-76-41», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее «АиФ-Казань» писал про Александра Гнедина, который держит в своем гараже газогенераторный ГАЗ М-1, работающий на дровах, лимузины Горбачева и группы «Ласковый май».
Публикация от КировскийМосковскийКазань (@kirmos_info) 21 Мар 2018 в 6:35 PDT
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