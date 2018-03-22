В Красноярске в 2018 году благоустроят десять скверов

Скверы для благоустройства выбирали сами горожане — голосовали за них на тех же участках, где шло голосование за президента России. Многие не только ставили галочку на бланках, но и писали дополнительные пожелания, предлагали варианты благоустройства.

В итоге лидерами голосования стали сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева в Советском районе, парк «Кировский» в Кировском районе, сквер «Серебряный» в Октябрьском районе. За благоустройство каждого из этих скверов проголосовало более 15 тысяч красноярцев. В Центральном районе будет благоустроен сквер Чернышевского, в Железнодорожном — сквер «Уют», в Ленинском районе — сквер по улице Юности. Почти одинаковое количество голосов набрали сквер между проспектом Молодёжный, д. 5–7, и бульваром Солнечный, д. 13–15, и озеро-парк «Октябрьский» по ул. Норильская. Комиссия включила в десятку скверов, которые будут благоустроены в первую очередь, сквер в микрорайоне Солнечный, где требуется создание зелёных уголков. При этом озеро-парк «Октябрьский» при планировании дальнейших проектов благоустройства будет иметь приоритет.

Сейчас начнется подготовка документации по каждому из скверов, а потом мэрия объявит торги на проведение работ.

«Я благодарен неравнодушным горожанам. Мы наглядно увидели, что наша инициатива по созданию атмосферных уголков отдыха поддержана жителями, и эта программа будет иметь продолжение. Скверы-победители в этом году получат путёвку в новую жизнь, но я считаю правильным и последовательным оставшиеся скверы, которые участвовали в голосовании, включить в дальнейшие программы по благоустройству. Именно так и будем действовать», — сказал мэр Сергей Еремин