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В ЯНАО разрабатывают документ, которого еще нет ни в одном регионе
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В ЯНАО разрабатывают документ, которого еще нет ни в одном регионе 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Как Ямал изменится за следующие 12 лет? Грамотно сформировать ориентиры, к которым автономный округ будет стремиться до 2030 года, помогают ведущие аналитики, эксперты и ученые. Их пригласили на двухдневную «Стратегическую сессию» в правительство ЯНАО, которая началась 21 марта.
— Мы собрали в одном месте в одно время стратегов, аналитиков, представителей науки для того, чтобы нас погрузили в тему общемировых и российских трендов развития, — прокомментировала данное мероприятие Светлана Гусева, директор департамента экономики. — Нам нужно определить и согласовать основные приоритеты, показатели, к которым мы будем стремиться до 2030 года. К концу года новый формат стратегии региона должен быть принят, а прежде согласован с министерством экономического развития.
Открывая сессию, губернатор отметил, что подобного плана ещё ни одного субъекта Российской Федерации нет.
— Все должны взвесить свои силы и средства, посмотреть, какой мы можем сделать прорыв, какую диверсификацию провести. У нас впереди реализация Северного широтного хода, железной дороги Бованенково-Сабетта. Нужно подумать, какие можем внести коррективы, изменения, какие рабочие места создать, нефтегазохимией заниматься. Для этого и нужен мозговой штурм, — сообщил Дмитрий Кобылкин.
Одним из докладчиков стал Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов:
— Все мы ожиданием в 2018 году появления базовых документов долгосрочного развития страны. В 2014 году был принят федеральный закон о стратегическом планировании. Никаких кардинальных изменений в региональных стратегиях происходить не должно, принцип преемственности будет соблюдаться. Но, очевидно, жизнь не стоит на месте, в экономических отношениях появились новые явления, новые угрозы в сфере национальной безопасности. Нужно к этому быть готовыми.
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