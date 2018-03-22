В ЯНАО разрабатывают документ, которого еще нет ни в одном регионе

Как Ямал изменится за следующие 12 лет? Грамотно сформировать ориентиры, к которым автономный округ будет стремиться до 2030 года, помогают ведущие аналитики, эксперты и ученые. Их пригласили на двухдневную «Стратегическую сессию» в правительство ЯНАО , которая началась 21 марта.

— Мы собрали в одном месте в одно время стратегов, аналитиков, представителей науки для того, чтобы нас погрузили в тему общемировых и российских трендов развития, — прокомментировала данное мероприятие Светлана Гусева , директор департамента экономики. — Нам нужно определить и согласовать основные приоритеты, показатели, к которым мы будем стремиться до 2030 года. К концу года новый формат стратегии региона должен быть принят, а прежде согласован с министерством экономического развития

Открывая сессию, губернатор отметил, что подобного плана ещё ни одного субъекта Российской Федерации нет.

— Все должны взвесить свои силы и средства, посмотреть, какой мы можем сделать прорыв, какую диверсификацию провести. У нас впереди реализация Северного широтного хода, железной дороги Бованенково-Сабетта. Нужно подумать, какие можем внести коррективы, изменения, какие рабочие места создать, нефтегазохимией заниматься. Для этого и нужен мозговой штурм, — сообщил Дмитрий Кобылкин

Одним из докладчиков стал Владимир Климанов , доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов:

— Все мы ожиданием в 2018 году появления базовых документов долгосрочного развития страны. В 2014 году был принят федеральный закон о стратегическом планировании. Никаких кардинальных изменений в региональных стратегиях происходить не должно, принцип преемственности будет соблюдаться. Но, очевидно, жизнь не стоит на месте, в экономических отношениях появились новые явления, новые угрозы в сфере национальной безопасности. Нужно к этому быть готовыми.