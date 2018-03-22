Защитный купол снимут с фонтана в парке «Царицыно» после зимы

«26 марта сотрудники ГБУ „Гормост“ демонтируют защитный купол с фонтана в ГМЗ „Царицыно“ — это единственный фонтан в столице, который на зиму защищают куполом. Купол состоит из восьми секторов весом 400 кг каждый, которые соединяются с помощью пластин и закладных деталей. Уборка купола, промывка фонтана и вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, далее на фонтане начнутся финальные подготовительные работы перед запуском. Каждый день на объекте будут работать 25 человек и три единицы техники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что светодинамический фонтан в ГМЗ «Царицыно» считается одним из красивейших фонтанов столицы.

«Подсветка устройства осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное число художественных композиций. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тыс. светильников, музыкальную установку», — говорится в материале.