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Представлена повестка 36-го заседания Госсовета РТ
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Представлена повестка 36-го заседания Госсовета РТ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В четверг, 22 марта Госсовет РТ соберется на 36-е заседание, в котором примут участие президент РТ Рустам Минниханов и премьер-министр РТ Алексей Песошин. На повестке дня 25 вопросов. В том числе, заслушают отчет о работе органов исполнительной власти в 2017 году. Отдельные доклады зачитают по линии Уполномоченного по правам ребенка в РТ и ГУ МЧС по РТ. Будет проанализирована информация об образовании нового населенного пункта в Мамадышском районе республики — Тарасово. Во втором чтении рассмотрят законы об автомобильных дорогах и стандартах оплаты ЖКУ, жилых помещений в Татарстане. В первом чтении планируют рассмотреть 10 законов. Наконец, на повестке дня инициативы коллег из других регионов и нормы федерального уровня.
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