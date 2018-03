YouTube ограничил ролики с пропагандой оружия. Авторы «огнестрельных» каналов уходят к порно

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube обновил политику в отношении видео с оружием. С апреля запретят демонстрационные видео с «тест‐драйвом» тех или иных «стволов» и любой контент, упоминающий площадки по продаже огнестрельного оружия. Это очень приличный кусок контент‐пирога — запросы в поисковике выдают десятки миллионов результатов. Но оружейники нашли необычный выход из ситуации.

Учитесь стрелять сами

YouTube пока просто предупредил авторов «стрелковых» каналов: удалять такие видео и банить распространяющих его пользователей сервис начнет с апреля. В первую очередь удалят видео по созданию

bump-stock

— специальных модификаций, позволяющих вести из полуавтоматического оружия автоматический огонь. Такой модификацией пользовался стрелок из Лас-Вегаса

Стивен Пэддок , в ноябре 2017 года расстрелявший 59 человек.

Будут удалять видео и про то, как сделать оружие более смертоносным.

Запрещается контент, предназначенный для продвижения продукции оружейного рынка, в том числе оружейных модификаций, или ссылки на сайты по продаже такой продукции… предоставляющий инструкции по производству оружия, амуниции, расширенных магазинов, глушителей и светогасителей, инструкции по переделке полуавтоматического оружия в автоматическое

— YouTube.

Это определенный реверанс YouTube в сторону грядущего массового митинга March for Our Lives, который пройдет 24 марта в США и об идее которого уже писал «360» — его организовали выжившие в недавней резне в школе во Флориде. Его участники пройдут по Вашингтону и потребуют ограничения свободной продажи оружия, которое, по их мнению, вызывает феномен «Американской резни» — практически ежедневных «шутингов» с летальным исходом.

YouTube потеряет много денег, лишив себя такого солидного сегмента. И все же это не первая корпорация, поддержавшая посыл будущего митинга и ограничившая связи с оружейной индустрией. До этого любое коммерческое взаимодействие с лоббистской организацией любителей огнестрельного оружия National Rifle Association разорвали United Airlines, Best Western, страховой холдинг MetLife и другие крупные компании. Массовые ритейлеры вроде Walmart также стремятся ограничить продажу оружия в своих сетях.

Оружейное порно

Но новость была ожидаема — YouTube начал банить видео про оружейные модификации типа

bump-stock

еще после «выхода»

лас-вегасского

стрелка Пэддока. Сейчас же официальная политика компании приводится в соответствие с уже имеющейся реальностью.

Некоторые

YouTube-каналы, как сообщил Bloomberg, уже пожаловались на баны. Например, компания Spike’s Tactical выложила в своем Instagram пост, в котором недоумевает, что ее канал был забанен за «неоднократное нарушение» правил сообщества YouTube. Вскоре после этого сообщения канал, впрочем, восстановили.

20 Мар 2018 в 4:38 PDT Кто-то из оружейников задумался о переходе на другую очень популярную видеоплатформу, где таких ограничений нет — на PornHub. Открыто об этом объявил канал InRange TV. Их решение принципиально: в новой политике YouTube они видят прецедент цензуры и ограничение свободы распространения информации. В канале заявили, что поведение платформы становится все более и более капризным и произвольным, а дополнения в ее официальной политике могут трактоваться сколь угодно широко, и с их помощью можно удалить в принципе любой контент.

Загвоздка в том, что YouTube — частная компания, у которой нет обязательств соблюдать все конституционные поправки при выборе размещаемого контента. Этот вопрос, по словам представителей компании, специально нанятые эксперты прорабатывали в течение долгого времени.