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Красноярские педагоги вошли в число лучших в России
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Красноярские педагоги вошли в число лучших в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В кокнурске участвовали воспитатели, логопеды, психологи, музыкальные и спортивные руководители детсадов. Специалисты демонстрировали разработки каждый в своей области, проводили мастер-классы, делились опытом.
Красноярский край на конкурсе представляли более 130 педагогов детских садов из Красноярска, Назарова, Зеленогорска, Железногорска, Дивногорска, Канска, Боготола, Лесосибирска, Ачинска, Бородина, Норильска, Минусинска, Балахтинского, Березовского, Енисейского, Ирбейского, Краснотуранского, Курагинского, Иланского, Рыбинского, Эвенкийского районов и ЗАТО Солнечный.
Победителями стали 23 педагога, каждый получит по 50 тысяч рублей. Со списком победителей можно познакомиться здесь.
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