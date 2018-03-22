Красноярские педагоги вошли в число лучших в России

В кокнурске участвовали воспитатели, логопеды, психологи, музыкальные и спортивные руководители детсадов. Специалисты демонстрировали разработки каждый в своей области, проводили мастер-классы, делились опытом.

Победителями стали 23 педагога, каждый получит по 50 тысяч рублей. Со списком победителей можно познакомиться здесь.