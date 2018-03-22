Какие войны Россия почти проиграла

В истории русской армии были разные эпизоды, как героические, так и трагические. Но особняком стоят военные кампании, когда вопреки складывающейся ситуации Россия смогла выйти из них победителем.

Русско-крымская война (1571–1572)

Начало 1570-х годов: в самом разгаре Ливонская война. Московское государство, имея весьма шаткое положение на Западном фронте, воюя со Швецией Польшей , вынуждена была отражать нападение Крымского ханства с юга. Весной 1571 года крымский хан Девлет-Гирей с внушительным войском, насчитывавшим не менее 40 тысяч человек, вступил в русские земли. Задействовав основные силы в Ливонской войне, России могла выставить против крымчаков не более 6000 ополченцев. [С-BLOCK]

Крымские татары после успешного марш-броска обошли русские части на Оке и ударили с фланга. Напора превосходящих сил ратники не выдержали, открыв Девлет-Гирею прямую дорогу на Москву . Узнав, что противник на подходе к столице, Иван Грозный бежал на север. После разорения Москвы крымчаки двинулись опустошать земли Рязанщины

Новая волна крымского навала последовала в мае 1572 года. Однако к этому времени русские военачальники сумели сконцентрировать на южных границах почти 18-тысячное войско. Несмотря на то, что армия крымского хана более чем в два раз превосходила в численности русское ополчение, князья Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин сумели завлечь Девлет-Гирея в ловушку и разбить его войско при Молодях в 45 километрах от Москвы.

Русско-польская война (1609—1612)

Смутное время, воцарившееся в Русском государстве после смерти Бориса Годунова в 1605 году, повлекло за собой польскую интервенцию. Вначале поляки вторгались в пределы России для поддержки самозванцев, а затем и сами решили захватить московский престол. В сентябре 1609 года Сигизмунд IIIдвинулся к Смоленску и успешно занял город. Не помогло остановить неприятеля и войско Дмитрия Шуйского , наголову разбитое отрядами гетмана Жолкевского. [С-BLOCK]

Положение Москвы усугубляла измена в боярской верхушке, которая была не против воцарения королевича Владислава, при условии принятия им православия. Разлад, творившийся в столице, позволил польским войскам фактически беспрепятственно в ноябре 1610 года оккупировать Москву. Казалось бы, Владислав надолго обосновался в столице.

В 1611 году тушинцами и рязанцами было сформировано первое ополчение, ему удалось запереть поляков в Кремле, однако из-за разногласий развить успех не получилось. В августе 1612 года к Москве подошло нижегородское ополчение Минина и Пожарского. Сначала русские войска разбили польские подкрепления, а затем вынудили капитулировать польский гарнизон Кремля. И хотя русско-польская война продолжалась до 1619 года, эта победа внесла в противостояние коренной перелом.

Русско-шведская война (1700-1709)

В начале XVIII столетия в рамках Северной войны Россия вела самое продолжительное противостояние со Швецией. Все начиналось как нельзя хуже. В 1700 году русские войска при Нарве , почти вчетверо превосходя противника в живой силе и артиллерии, потерпели сокрушительное поражение.

А вскоре Россию один на один с грозной Швецией оставили ее союзники — Саксония, Польша и Дания . Тем не менее, учась на своих ошибках, Петр I смог переломить неудачное течение кампании. В 1704 году русские войска овладели Дерптом и Нарвой, вынудив Карла XII решиться на вторжение в Россию.

В 1708 году шведы терпят поражение при Лесной, а через год уже обескровленная армия Карла XII капитулирует в Полтавском сражении. Северная война закончится только в 1721 году подписанием Ништадтского мира, однако фактически исход противостояния со шведами был предрешен в 1709 году.

Отечественная война 1812 года

В июне 1812 года Наполеон с 600-тысячной армией пересек границы России. Несмотря на то, что в Москве готовились к вторжению французов, 240-тысячная русская армия вынуждена была отступать вглубь своих территорий. В августе была проиграна Смоленская битва — Наполеона уже ничто не сдерживало от марша на Москву. [С-BLOCK]

Генеральное сражение, произошедшее близ подмосковного села Бородино, не выявило победителя, но дало армии Кутузова стратегическое преимущество. Москву пришлось оставить, однако ожидаемый Наполеоном мир так и не был подписан. Чем ближе к холодам, тем более шатким становилось положение французов. Отрезанная от запасов продовольствия, фуража и арсеналов, атакуемая партизанскими отрядами, Великая армия вынуждена была отступать.

Окончательный разгром французов произошел в битве на реке Березина 14 — 16 ноября 1812 года, когда армии Чичагова и Витгенштейна добили остатки французских корпусов. Вслед за бежавшим Наполеоном в победоносное шествие по Европе вступило русское войско. Итог войне подвел Парижский договор, подписанный в мае 1814 года.

Русско-персидская война (1826—1828)

19 июля 1826 года без объявления войны многотысячная персидская армия вторглась в пределы российских провинций Закавказья. Пограничные земские караулы, состоявшие преимущественно из крестьян-азербайджанцев, вынуждены были фактически без боя сдать свои позиции. Более того, значительная часть местного населения стала переходить на сторону противника. [С-BLOCK]

Российские войска, насчитывавшие в регионе чуть более 3 тысяч человек, не могли оказывать персам эффективного сопротивления. Только доведя группировку войск до 8 тысяч солдат, генерал Ермолов предпринял попытку остановить персидскую армию на подходе к Тифлису. Мадатову удалось вытеснить персов с Елизаветполя, однако полчища Аббас-Мирзы уже спешили вернуть утраченные позиции.

14 сентября 1826 года состоялось переломное сражение в войне, когда 10-тысячный отряд Паскевича разгромил 35-тысячный корпус Аббас-Мирзы. К лету 1827 года русская армия одержала ряд побед в важнейших сражениях, в октябре была освобождена Эривань, а к февралю 1828 года Аббас-Мирза созрел для заключения мирного договора.