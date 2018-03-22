Открыт сезон клещей. Как спастись от кровососов и уберечь своё здоровье?

Весной вся природа отходит от зимней спячки. Но вместе с потеплением просыпаются и опасные паразиты — клещи. Один укус этого небольшого насекомого может лишить здоровья, а иногда и жизни. Есть ли спасение от них и как уберечь себя от встречи с клещами, корреспонденту «АиФ-Красноярск» рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора

Чем опасно потепление?

По традиции сезон клещей начинается ранней весной, как только в город приходит потепление. Пригретые весенним солнцем, первые паразиты появляются в конце марта — начале апреля и регистрируются до конца сентября. Так, в прошлом году они были замечены в 3-й декаде марта. Пик их максимальной активности приходится на май-июнь, именно в эти месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших. Ранняя весна — главный предвестник роста паразитов.

«В этом году мы наблюдаем раннюю весну. Количество осадков и температура воздуха в марте около нормы. Плюсовые температуры уже прочно закрепились в городе, и дальше будет только теплее», — сообщает ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова

Чтобы избежать нашествия паразитов, город уже готовится к массовой обработке. В этом году в Красноярске обработают от клеща в полтора раза больше территорий. Работы начнутся в конце апреля. На эти цели власти готовы потратить 1 млн 575 тыс. рублей.

Смертельный укус

В прошлом году от укусов клещей пострадали более 20 тыс. жителей Красноярского края . Семерых не удалось спасти — они умерли от клещевого энцефалита. Причём данное заболевание было зафиксировано в 231 случае. В целом санитарные врачи отмечают, что за прошедшие 10 лет в регионе наблюдается снижение заболеваемости клещевым энцефалитом.

Заразиться можно после укуса заражённого клеща во время прогулок по лесу, парку, при посещении мест отдыха на природе.

«Вирусный энцефалит, попавший в организм человека после укуса, способен вызвать лихорадку, интоксикацию. Происходит поражение центральной нервной системы, принимающее иногда хроническое течение и нередко приводящее к летальному исходу. Кроме клещевого энцефалита, укус насекомого может также стать причиной развития боррелиоза, сибирского тифа, бабезиоза, эрлихиоза и других серьёзных инфекций. Сегодня единственным эффективным методом профилактики является прививка», — говорит главный специалист Роспотребнадзора Наталья Краснопеева

Кстати, прививаться можно в любое время года, но самое лучшее для этого время — зима или ранняя весна. Как правило, курс — это три инъекции с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев. Правда, существует и экстренная схема, при которой вакцина вводится двукратно с интервалом в 1 месяц, в том числе в летний период.

Ещё один из действенных способов защиты — страхование. Такой способ даёт гарантию, что в случае укуса вам бесплатно введут иммуноглобулин. В то время как остальным придётся заплатить за данную услугу немалую сумму. Стоимость укола напрямую зависит от вашего веса. На каждые 10 килограммов положен 1 мл препарата.

Сезон клещей не за горами, поэтому уже сейчас следует подумать о своём здоровье. Не упустите время — защитите себя и своих близких.

Что делать, если укусил клещ?

Обнаружив клеща на теле, его нужно как можно быстрее удалить с поверхности кожи. Лучше всего это делать в травмпункте. Если же нет возможности быстро обратиться в медучреждение, то придётся удалять самостоятельно. Помните, что клеща ни в коем случае нельзя вырывать, только аккуратно выкручивать. Сделать это можно разными способами.

С помощью пинцета: клеща необходимо зажать между двумя зубьями, а потом аккуратно выкрутить. Зажимать нужно как можно ближе к его ротовому аппарату (то есть месту укуса). Пальцами. Этот способ считается менее безопасным, но если нет специальных средств, то быстро удалить клеща можно и руками. Ниткой. Для этого понадобится крепкая нить, которая не порвётся во время извлечения клеща. Узел следует завязывать близко к хоботку. Извлекайте паразита медленно, раскачивая и подтягивая вверх.

Место укуса нужно продезинфицировать. Для этого подойдёт 5-процентный йод, спирт (раствор не менее 70%), зелёнка, раствор перекиси водорода. Важно, чтобы под кожей не осталось ни малейшей частицы клеща.

После укуса следует обратиться к врачу, а извлечённого клеща обязательно отправить на экспертизу, чтобы выяснить, является ли он переносчиком опасных заболеваний или нет. Ведь, по статистике, из 10 клещей один заразный.