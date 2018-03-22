Ещё
Тимирязевский лес в Ижевске решили сохранить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимирязевский лес в Ижевске решили сохранить 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Тимирязевский парк решено сохранить в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Удмуртской Республики.
Решение о сохранении зелёной зоны было принято на заседании рабочей группы по рассмотрению предложений, которые поступили после публичных слушаний. По приглашению жителей Индустриального района и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб прогулялся по Тимирязевскому лесу.
«Я увидел, что он ухожен и востребован. Это прекрасное место для активного отдыха. Жители следят за чистотой, за тем, чтобы там не было мусора. Там гуляет молодёжь, старшее поколение. Катаются с горок дети. Лес должен жить», — сказал Иван Ястреб.
На заседании рабочей группы также было предложено изменить зону спортивных объектов, которая сегодня распространяется на территорию Тимирязевского леса и может быть застроена, на территорию общего пользования без регламентов, с последующим внесением изменений в «Генплан Ижевска» и в «Правила землепользования и застройки».
ИА «Сусанин»: последние новости
Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью 750 млн рублей субсидий получит молочная отрасль Удмуртии в 2018 году Два депутата Гордумы Ижевска написали заявления о сложении полномочий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1281
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность239
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом65
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение