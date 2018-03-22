Тимирязевский лес в Ижевске решили сохранить

Ижевск. Удмуртия . Тимирязевский парк решено сохранить в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Удмуртской Республики.

Решение о сохранении зелёной зоны было принято на заседании рабочей группы по рассмотрению предложений, которые поступили после публичных слушаний. По приглашению жителей Индустриального района и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб прогулялся по Тимирязевскому лесу.

«Я увидел, что он ухожен и востребован. Это прекрасное место для активного отдыха. Жители следят за чистотой, за тем, чтобы там не было мусора. Там гуляет молодёжь, старшее поколение. Катаются с горок дети. Лес должен жить», — сказал Иван Ястреб.

На заседании рабочей группы также было предложено изменить зону спортивных объектов, которая сегодня распространяется на территорию Тимирязевского леса и может быть застроена, на территорию общего пользования без регламентов, с последующим внесением изменений в «Генплан Ижевска» и в «Правила землепользования и застройки».