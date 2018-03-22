Швы на мосту быстренько отремонтировали 

Рабочие провели ремонт новых швов на мосту через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, они деформировались и стали выступать над проезжей частью.
Машинам приходилось тормозить для того, чтобы преодолеть препятствия. В результате во вторник движение по мосту практически остановилось.
По информации ГТРК «Кострома», ночью рабочие устранили недостатки, срезав неровности. Однако это временная мера. Деформированные швы надо менять — по информации администрации Костромы подрядчик заменит их за свой счет во время реконструкции второй части переправы.