Ещё
Швы на мосту быстренько отремонтировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швы на мосту быстренько отремонтировали 

Kostroma.Today 19 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Рабочие провели ремонт новых швов на мосту через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, они деформировались и стали выступать над проезжей частью.
Ма­шинам при­ходи­лось тор­мо­зить для то­го, что­бы пре­одо­леть пре­пятс­твия. В результате во вторник движение по мосту практически остановилось.
По информации ГТРК «Кострома», ночью ра­бочие ус­тра­нили не­дос­татки, сре­зав не­ров­ности. Однако это вре­мен­ная ме­ра. Де­фор­ми­рован­ные швы надо менять — по информации администрации Костромы под­рядчик за­менит их за свой счет во вре­мя ре­конс­трук­ции вто­рой час­ти пе­реп­ра­вы.
Kostroma.Today: последние новости
Убийца беременной жены: «Она мне изменяла и развратно себя вела» В Костроме ищут причину поломки на теплосети Выбирать Президента в Костроме будут в режиме повышенной готовности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва119
В РФ могут повысить подоходный налог577
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке149
Панин с огромным долгом сбежал из России112
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение