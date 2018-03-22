Швы на мосту быстренько отремонтировали

Рабочие провели ремонт новых швов на мосту через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, они деформировались и стали выступать над проезжей частью.

Ма­шинам при­ходи­лось тор­мо­зить для то­го, что­бы пре­одо­леть пре­пятс­твия. В результате во вторник движение по мосту практически остановилось.