Ринопластика — всё что нужно знать о пластике носа

Ринопластика — хирургическое изменение деформаций носа или его восстановление. Сегодня в Европе эта процедура считается наиболее популярной в пластической хирургии. Многие люди недовольны своей внешностью и чаще всего связывают это с дефектами носа, которые необходимо устранить.

Мировые сообщества ринопластов

Существует немало международных коалиций пластических хирургов, определяющих направление всей отрасли и ринопластики в частности. К наиболее известным организациям относятся:

ASPS — общество пластических хирургов США , включающее более 7000 членов;

RSE — общество ринопластики Европы;

ISARS — международное сообщество специалистов пластической эстетической хирургии;

ISPRES — международное сообщество реконструктивной хирургии;

EAFPS — академия лицевой пластической хирургии в Европе и т.д.

Все эти организации координируют развитие современной ринопластики, финансируют инновационные разработки и устанавливают стандарты качества оказываемых услуг. В России также присутствуют сообщества пластических хирургов (ОСЭМ, ОПРЭХ и т.д.), но их вес на международной арене достаточно невысок. Как правило, эти организации решают вопросы, связанные исключительно с отечественной медициной.

Тренды от мировых звезд ринопластики

Операция по коррекции носа — филигранная работа, которая требует высокого профессионализма, инновационных методик и современного оборудования. Ринопластика развита и в России, но главные мастодонты отрасли находятся за рубежом:

Тони Юн — знаменитый хирург Голливуда, который предпочитает не открывать имен своих клиентов;

Энрико Роботти — всемирно известный итальянский хирург, основное направление деятельности которого ринопластика и ринохирургия;

Дэниэль Роллин — знаменитый ринопластический хирург США, специализирующийся только на пластике носа;

Ив Сабан — знаменитый французский челюстно-лицевой хирург;

Вольфган Губиш — немецкий пластический хирург, разработавший уникальную технологию ринопластической операции открытым способом;

Иво Питанги — главный пластический хирург Бразилии , в клинику которого едут знаменитости со всего мира.

Каждый из этих специалистов разрабатывает собственные уникальные методики по ринопластике, часть из которых становится достоянием общественности, а другая часть так и остается фирменной тайной — визитной карточкой пластического хирурга.

Принцип работы Раджа Канодия

Времена, когда за одну пластическую операцию лицо человека менялось до неузнаваемости, ушли в прошлое. Эпоха ЭКО и естественности осторожно входит и в мир ринопластики. Одним из приверженцев элегантной хирургии стал Радж Канодия. Он не делает резких движений и не меняет сильно форму носа. Если его просят сделать нос как у звезды и приносят фото знаменитости, хирург отказывается, т.к. считает, что каждое лицо неповторимо. Задача доктора заключается не в штамповке Моник Белуччи, а в подчеркивании индивидуальных достоинств каждого. В некоторых случаях Канодия даже производит поэтапную ринопластику. Т.е. в результате каждой операции лишь немного видоизменяется форма носа, но окружающие не могут заподозрить хирургическое вмешательство. Им кажется, что человек поменял прическу или изменил стиль макияжа (актуально для женщин). Такой профессиональный подход подхватили многие клиники пластической хирургии и практикуют уже не на голливудских звездах, а на простых смертных.

Иво Питанги и его реконструктивные технологии

«Микеланджело скальпеля» (так на родине окрестили Иво Питанги) разработал массу методик проведения пластических операций. Технологии основаны на разработках восстановительной хирургии. Как считает Питанги, неудовлетворенность собственным носом не менее болезненна, чем физическая боль.

Тенденции отечественной ринопластики

Ринопластика в России становится все более доступной и профессиональной, хотя большинство российских звезд и медийных персон предпочитают восстанавливать форму носа за границей (например, Ксения Собчак была пациенткой Раджа Кадония). К методам, активно применяемым в отечественной ринопластике и ринохирургии, относятся:

лазерная хирургия;

операции с использованием микроприспособлений (пилы, рашпили);

омолаживающие технологии, направленные на изменение подкожно-жировой клетчатки и поднятие кончика носа т.д.

Микропластика или эндоскопическая пластика носа

Микроринопластика — наименее травматичный вариант проведения пластических операций, который был разработан в 2016 году в РНИМУ им. Пирогова. Микропластика не предполагает наличие широких лоскутных разрезов, для коррекции формы носа достаточно лишь несколько проколов. Фактически это эндоназальная коррекция малоинвазивным способом с помощью видео-эндоскопической техники. Она позволяет проводить пластику без повреждения соседних мягких тканей и без нарушения нервно-сосудистой сети, а также не оставляет внешних рубцов от хирургического вмешательства. Нос после ринопластики эндоскопическим способом заживает не месяц, а всего неделю.

Инновационные малоинвазивные методики ринопластики

Возможности современной ринопластики позволяют устранить внешние дефекты носа наименее травматичным способом, в т.ч. за счет малоинвазивных технологий. Безоперационные способы помогают корректировать нос без хирургических вмешательств. У этих технологий есть один существенный минус: они требуют регулярной поддерживающей терапии. К современным способам ринопластики относятся:

введение филлеров — особых гелей, благодаря которым удается:

убрать горбинку;

придать носу объем;

изменить кончик носа;

гормональные инъекции (некоторые гормоны обладают свойствами разъедать твердые и мягкие ткани);

исправление формы носа лангеткой за счет давления гипсовой конструкции на костные и хрящевые ткани;

вживление мезонитей Aptos для подтяжки носа.

Сегодня безоперационная ринопластика считается трендом, но она не может полностью заменить традиционные хирургические методы. Эти технологии сосуществуют параллельно и применяются в зависимости от пожеланий клиентов и от наличия у них хронических заболеваний.

Ринопластика носа временными филерами

Ринопластика филерами — это внедрение в ткани носа специальных гелей. Цена процедуры зависит от состава вводимого препарата. При пластике носа используются гели на основе:

молочной кислоты (лактата);

коллагена;

гиалуроновой кислоты (гиалуроната);

поликапролактона.

Пациент после проведения процедуры может сразу же вернуться к обычным делам, т.е. традиционный для пластических операций реабилитационный период не требуется. Через полгода действие филеров ослабеет или вовсе прекратится, а потому понадобятся дополнительные процедуры.

Гормональная ринопластика

Гормональные препараты помогают исправить нос без проведения операции. В их основе находятся глюкотикостероиды, которые практически заставляют организм самостоятельно размягчать и растворять хрящи. Проведение процедуры требует филигранной точности, поэтому пока гормональная ринопластика имеет противоречивые отзывы. Известны случаи, при которых после применения гормональных средств нос становился ассиметричным, и приходилось прибегать к хирургическим методам коррекции.

Японские гаджеты для носа

Понятие японского чуда относится не только к технологичным отраслям экономики, но и к пластической хирургии. Японцы придумали уникальный метод корректировки носа без проведения операций с помощью устройства Reshaper. Внешне этот девайс напоминает пластиковую трубку, которую необходимо вставить внутрь ноздрей. Гаджет визуально уменьшает слишком большие носы. При этом он не мешает дышать и абсолютно незаметен для окружающих. Т.е. с таким девайсом для коррекции внешности совсем не нужна операция: нос и так будет выглядеть миниатюрным.

Вывод

Методики, применяемые при ринопластике, постоянно совершенствуются. В пластическую хирургию успешно внедряются инновационные технологии проведения операций малоинвазивными способами. Они позволяют изменять внешность пациентов без серьезной нагрузки на организм.