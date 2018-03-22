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Возле автовокзала и на Северо-Чемском поставят новые остановки
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Возле автовокзала и на Северо-Чемском поставят новые остановки 

ngs.ru 24 минуты назад
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска заказала новые остановки — павильоны появятся в том числе и на автовокзале.
«Остановочный павильон общественного транспорта должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения, изготовленной в едином стиле с остановочным павильоном», — говорится в документах на сайте госзакупок.
Всего в документах указано 23 места, где обновят остановки. Предполагается, что новые павильоны появятся на остановках: «Автовокзал» по чётной стороне Красного проспекта;с обеих сторон в районе дома на проспекте Дзержинского, 140;«Сибэлектротерм» по чётной стороне улицы Петухова;«Северо-Чемской ж/м» с двух сторон улицы Комсомольской;«Улица Комсомольская» на чётной стороне улицы;«Школа № 135» с обеих сторон улицы Бронной;«Переулок 8-й Бронный» с обеих сторон улицы;«Затон» с чётной стороны улицы 2-й Портовой;трамвайная остановка «Улица Широкая».
Среди других работ, которые коснутся этих остановок, — устройство заездных карманов, устройство площадок под павильон, посадочных платформ, бордюров. Эти же работы сделают ещё на ряде остановок, на которых новые павильоны ставить не планируют.
Обновления коснутся «Затона» с нечётной стороны улицы 2-й Портовой, «Улица Комсомольская» на нечётной стороне, «Затулинского ж/м», «Кинотеатра „Рассвет“», «Мебельного магазина» на Зорге, «Улицы Почтовой» на Волочаевской, трамвайных остановок «Бугринская роща» и «Улица Тюменская».
Срок, к которому остановки будут готовы, 30 сентября 2018 года.
Среди последних новых остановочных павильонов в городе была «умная остановка» на Красном проспекте у Дома Ленина — она появилась в конце декабря.
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