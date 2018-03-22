Ещё
Ещё одни выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ещё одни выборы 

ТВ-МИГ 26 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Только-только прошли президентские выборы, а владимирцев вновь ждёт голосование. В этот раз жителям предстоит определить, какое общественное пространство благоустроят в этом году.
Народное волеизъявление пройдёт сегодня с 10:00 до 19:00 в крупных торговых центрах Владимира:
ЦУМ «Валентина»
Рынок «Восток — 1»
Супермаркет «Дикси» — ул. Энергетиков, д.1Г  ТЦ «Северные Торговые Ряды»
МУП «Владимирский центральный рынок» на Батурина
ТЦ «Ополье»
ТЦ «Слобода»
Многофункциональный центр
Управление ЖКХ администрации города Владимира
ТЦ «Крейсер»
Напомним, что по результатам предварительного голосования в шорт-лист попали пять общественных пространств, которые, по мнению горожан, нуждаются в благоустройстве:
Берег пруда на улице Комиссарова;
Соловьиный пруд;
Сквер имени Гоголя;
Проект парка «Добросельский»;
Сквер у ДК в микрорайоне Энергетик.
С дизайн-проектами конкурсантов можно ознакомиться на сайте мэрии. Сам процесс голосования не отнимет у граждан много времени. На специальном бюллетене напротив каждого из претендентов находится «окошечко», где и надо будет поставить «галочку».
Добавим, что в этом году на благоустройство общественных пространств Владимира по программе «Формирование современной городской среды» выделено более 22 миллионов рублей. Этих денег не хватит на все объекты, но победителя — не обделят.
ТВ-МИГ: последние новости
Долгожданное голубое топливо Поможем Олегу Васильеву На Диктора Левитана может рухнуть электроподстанция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва121
В РФ могут повысить подоходный налог579
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке149
Панин с огромным долгом сбежал из России113
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение