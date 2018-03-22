Ещё одни выборы

Только-только прошли президентские выборы, а владимирцев вновь ждёт голосование. В этот раз жителям предстоит определить, какое общественное пространство благоустроят в этом году.

Народное волеизъявление пройдёт сегодня с 10:00 до 19:00 в крупных торговых центрах Владимира:

Рынок «Восток — 1»

МУП «Владимирский центральный рынок» на Батурина

ТЦ «Ополье»

ТЦ «Слобода»

Многофункциональный центр

ТЦ «Крейсер»

Напомним, что по результатам предварительного голосования в шорт-лист попали пять общественных пространств, которые, по мнению горожан, нуждаются в благоустройстве:

Берег пруда на улице Комиссарова;

Соловьиный пруд;

Сквер имени Гоголя;

Проект парка «Добросельский»;

Сквер у ДК в микрорайоне Энергетик.

С дизайн-проектами конкурсантов можно ознакомиться на сайте мэрии. Сам процесс голосования не отнимет у граждан много времени. На специальном бюллетене напротив каждого из претендентов находится «окошечко», где и надо будет поставить «галочку».

Добавим, что в этом году на благоустройство общественных пространств Владимира по программе «Формирование современной городской среды» выделено более 22 миллионов рублей. Этих денег не хватит на все объекты, но победителя — не обделят.