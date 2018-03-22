Ещё одни выборы 

Только-только прошли президентские выборы, а владимирцев вновь ждёт голосование. В этот раз жителям предстоит определить, какое общественное пространство благоустроят в этом году.
Народное волеизъявление пройдёт сегодня с 10:00 до 19:00 в крупных торговых центрах Владимира:
ЦУМ «Валентина»
Рынок «Восток — 1»
Супермаркет «Дикси» — ул. Энергетиков, д.1Г ТЦ «Северные Торговые Ряды»
МУП «Владимирский центральный рынок» на Батурина
ТЦ «Ополье»
ТЦ «Слобода»
Многофункциональный центр
Управление ЖКХ администрации города Владимира
ТЦ «Крейсер»
Напомним, что по результатам предварительного голосования в шорт-лист попали пять общественных пространств, которые, по мнению горожан, нуждаются в благоустройстве:
Берег пруда на улице Комиссарова;
Соловьиный пруд;
Сквер имени Гоголя;
Проект парка «Добросельский»;
Сквер у ДК в микрорайоне Энергетик.
С дизайн-проектами конкурсантов можно ознакомиться на сайте мэрии. Сам процесс голосования не отнимет у граждан много времени. На специальном бюллетене напротив каждого из претендентов находится «окошечко», где и надо будет поставить «галочку».
Добавим, что в этом году на благоустройство общественных пространств Владимира по программе «Формирование современной городской среды» выделено более 22 миллионов рублей. Этих денег не хватит на все объекты, но победителя — не обделят.