Ещё
Подготовка к новому отопительному сезону стартовала на Южном Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подготовка к новому отопительному сезону стартовала на Южном Урале 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Подготовка объектов ЖКХ и энергетики к отопительному периоду 2018-2019 годов началась в Челябинской области, сообщают в пресс-службе главы региона.
«Главам предстоит провести материально-техническую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, исправить за летний период все недостатки», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Все муниципалитеты должны до 15 апреля разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также рассмотреть возможности снижения убытков коммунальных предприятий.
На модернизацию инфраструктуры и прочие работы из областного бюджета планируют выделить 350 млн рублей. В тоже время региональные власти занимаются поиском инвесторов для замены ряда неэффективных котельных, которые за год принесли региону убытков на 120 млн рублей.
Напомним, начало текущего отопительного периода в Челябинской области ознаменовалось несколькими скандалами: тепло вовремя не поступило в дома жителей Троицка и Копейска, к проверке деятельности местных чиновников подключилась прокуратура.
АиФ: последние новости
Ушёл из жизни почётный энергетик Сергей Суходоев Россельхоз надзор обнаружил антибиотики в мясе челябинских кур Попался, который кусался! Как не стать жертвой клеща
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва119
В РФ могут повысить подоходный налог577
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке149
Панин с огромным долгом сбежал из России112
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение