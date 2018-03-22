Подготовка к новому отопительному сезону стартовала на Южном Урале

Подготовка объектов ЖКХ и энергетики к отопительному периоду 2018-2019 годов началась в Челябинской области , сообщают в пресс-службе главы региона.

«Главам предстоит провести материально-техническую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, исправить за летний период все недостатки», — отметил губернатор Борис Дубровский

Все муниципалитеты должны до 15 апреля разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также рассмотреть возможности снижения убытков коммунальных предприятий.

На модернизацию инфраструктуры и прочие работы из областного бюджета планируют выделить 350 млн рублей. В тоже время региональные власти занимаются поиском инвесторов для замены ряда неэффективных котельных, которые за год принесли региону убытков на 120 млн рублей.