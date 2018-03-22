За какие вещи Брежнев мог посадить Хрущева после смещения

Никита Хрущев вошел в историю XX столетия, как личность крайне неоднозначная. С одной стороны, именно он покончил с культом личности Сталина и положил конец периоду репрессий и преследований за инакомыслие, при нем в стране шло активное жилищное строительство, при Хрущеве СССР стал лидером в освоении космоса. Именно во время правления Хрущева была «оттепели» — один из лучших периодов истории СССР. И в то же время, за десять лет руководства страной Никита Сергеевич Хрущев ухитрился настроить против себя всех: верных коммунистов-стал

инцев за отход от прежней линии партии и очернение имени вождя, умеренных партийных либералов — за непредсказуемост

ь и авторитарный стиль руководства, творческую интеллигенцию — за грубость и невежество, народ — за борьбу с приусадебными участками на селе, так называемое «Второе раскулачивание» и так далее. После того, как был совершен партийный переворот и Хрущев в 1964 году был освобожден от должности Первого секретаря ЦК КПСС , Никита Сергеевич не разделил участь тех, кого он, в свое время сам отстранил от власти. Бывшего Первого секретаря ЦК КПСС отправили на пенсию, дав ему возможность спокойно заниматься мемуарами и жить, ни в чем не нуждаясь.

Однако, у Брежнева, появись у него такое намерение, были основания и посадить Никиту Сергеевича. За что же?

В 1954 году Хрущев принял решение о передаче Украинской ССР Крымской области и города республиканского подчинения (РСФСР) Севастополя. Сын Никиты Сергеевича впоследствии пояснял, что это решение было связано со строительством Северокрымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре. Финансировать такое сложное гидротехническое сооружение и осуществлять руководство работами было проще в пределах одной союзной республики. Разумеется, резон в таком объяснении есть, да и никто в те годы и подумать не мог, что Украина станет когда-нибудь не просто самостоятельным, а враждебным России государством. Но, во-первых, на то и государственный руководитель, чтобы мыслить на десятилетия вперед, просчитывая все варианты, а во-вторых, передача Украине Севастополя, базы Черноморского флота, никак не могла помочь в организации строительства канала. Уж необходимость сохранения Севастополя настоящий государственный ум должен был предусмотреть.

Развал сельского хозяйства

Маниакальное стремление сажать всюду, едва ли не за полярным кругом, кукурузу, на слуху у всех, кто хоть как-то интересуется этим периодом истории. Однако, одной кукурузой сельскохозяйстве

нная деятельность Хрущева не ограничилась. Именно при нем развернулась эпическая борьба с «неперспективным

и» селами и деревнями, разрушившая вековой уклад жизни на селе, снявшая с земли тысячи семей. Хрущев вел бескомпромиссную борьбу с приусадебными участками, облагая налогом скот и плодовые деревья, что вынудило крестьян вырубать сады и резать коров. Политика Хрущева «догнать и перегнать Америку» по производству мяса и молока вызвала к жизни невиданных размеров приписки в отчетности колхозов и совхозов, а параллельно с этим — почти полное исчезновение означенных продуктов с полок магазинов. К тому же, в науке процветала «лысенковщина» — продвижение идей совершенно некомпетентного, но амбициозного агронома Т. Д. Лысенко, что окончательно сводило на нет стремление к развитию сельского хозяйства.

Новочеркасский расстрел

Если предшествующие деяния Н. С. Хрущева можно квалифицировать как волюнтаризм и результат недостаточного образования, то Новочеркасский расстрел можно квалифицировать как прямое преступление. Как известно, в июне 1962 года в городе Новочеркасске вспыхнула забастовка рабочих электровозострои

тельного завода. Люди были доведены до крайности ситуацией, которая сложилась к тому времени в стране. Продукты из магазинов практически исчезли, то, что еще можно было купить, значительно подорожало. Одновременно со скачком цен в магазинах, на заводе была поднята норма выработки почти на треть. В результате, люди получили очень маленькую зарплату. Это вызвало волнения, и, в итоге, забастовку. Когда люди собрались на митинг на главной площади города, оцепив здание обкома партии, по распоряжению Хрущева, которого постоянно держали в курсе происходящего, подразделения армии и КГБ открыли огонь по толпе. По официальным данным было убито и ранено более 100 человек. Потом начались аресты. 7 человек были приговорены к смертной казни, остальные были осуждены на большие сроки.

Эти деяния Н. С. Хрущева причинили прямой ущерб стране и гражданам СССР, и Л. И. Брежнев имел все основания осудить за них свергнутого Первого секретаря в соответствии с нормами УК.