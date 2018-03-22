Народный календарь. 22 марта. Прилетели сороки, пришли Сорок Сороков

Многие думают, что сорок сороков как-то связаны с сороками, тем более что и день этот носил такое название — Сороки.

Но на самом деле птицы тут ни при чем, а все дело в сорока Севастийских мучениках — воинах-христианах, принявших мученическую смерть. По рождению они были каппадокийцы, христиане, служили в римском войске, и все как один воспротивились требованию военачальника принять участие с принесении жертве языческим богам. За это их подвергли пыткам, а затем заставили раздетыми стоять на льду… Мужество и стойкость христиан потрясли даже язычников. Вот в честь них и называют день — сорок сороков…

В народе день Сорока Сороков почитали как день прилета сорока других видов птиц. Наши предки отмечали этот день бурно, радостно, приговаривая, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

На Сорок Сороков тоже пекли булочки или печенье в виде птиц. Их нужно было испечь ровно сорок — по числу погибших мучеников. Раздавая печенье детворе, приговаривали: «Жаворонки прилетели, на головку сели». Часть печенюшек дети съедали, другую крошили и отдавали птицам.

Днем в это время уже часто были положительные температуры, тепло, а вот ночи оставались холодными. Считалось, что если на Сороки тепло, то тепло будет и еще сорок дней. Холод на Сороки предвещал урожаи, а вот теплый ветер нес с собой обман: он приносил на своих крыльях дождливое лето.

Слушали наши предки и не случится ли на Сороки гром — будет так, будет год голодным.

С именинами в этот день можно поздравить Александра и Алексея, Афанасия, Валерия и Дмитрия, Ивана, Ираклия, Кирилла, а также Леонтия, Михаила, Наталью, Николая, Петра, Сергея и Тараса.

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