Красноярских энергетиков оштрафовали за нарушение санитарных требований

В частности, как сообщили в Роспотребнадзоре, на предприятиях не было санитарно-гигиенических паспортов с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах женщин; не проводились мероприятия по профилактике онкологических заболеваний; не оборудованы вентиляцией санузлы, электрополотенцами умывальники. Было также установлено, что, согласно результатам инструментальных измерений, уровни звука на рабочих местах в котельном цеху не соответствуют гигиеническим нормативам. В одном из филиалов компании в здравпункте нарушаются сроки и условия хранения медицинских препаратов, не проводится учет бактерицидных установок и стерилизаторов.

Перечисленные нарушения были выявлены на красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и на Минусинской ТЭЦ.