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Красноярских энергетиков оштрафовали за нарушение санитарных требований
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Красноярских энергетиков оштрафовали за нарушение санитарных требований 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частности, как сообщили в Роспотребнадзоре, на предприятиях не было санитарно-гигиенических паспортов с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах женщин; не проводились мероприятия по профилактике онкологических заболеваний; не оборудованы вентиляцией санузлы, электрополотенцами умывальники. Было также установлено, что, согласно результатам инструментальных измерений, уровни звука на рабочих местах в котельном цеху не соответствуют гигиеническим нормативам. В одном из филиалов компании в здравпункте нарушаются сроки и условия хранения медицинских препаратов, не проводится учет бактерицидных установок и стерилизаторов.
Перечисленные нарушения были выявлены на красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и на Минусинской ТЭЦ.
З«Енисейская ТГК (ТГК-13)» оштрафована н 20 тыс. рублей. Ей предписано устранить нарушения.
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