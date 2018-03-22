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Одна из последних пляшущих медведиц в Непале погибла в грязи и тесноте
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Одна из последних пляшущих медведиц в Непале погибла в грязи и тесноте 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Один из последних пляшущих медведей-губачей в Непале умер через несколько недель после спасения из-за плохих условий содержания. Об этом сообщает Daily Mail.
В декабре представители организации World Animal Protection и института имени Джейн Гудолл обнаружили на юге Непала двух медведей-губачей, которых держали в неволе уличные артисты. Животных отобрали у хозяев и привезли в столицу страны — город Катманду.
По утверждению Нираджа Гаутама (Niraj Gautam) из института имени Джейн Гудолл, после спасения специалисты осмотрели 19-летнего самца по кличке Рангила (Rangila) и 17-летнюю самку Шридеви (Sridevi) и не заметили у них проблем со здоровьем. Однако через несколько недель медведица умерла.
Власти Непала нарушили обещание и не стали отправлять животных в приют для медведей Wildlife SOS Bear в индийском городе Агра. Вместо этого медведей поселили в зоопарке, где им приходилось ютиться в маленьких грязных клетках, которые не подходят для зверей такого размера.
«Такое ощущение, что вся наша работа была напрасной», — говорит Гаутам. Теперь институт имени Джейн Гудолл добивается отправки уцелевшего самца в приют для спасенных цирковых медведей, действующий в Индии с 2012 года.
Уличные артисты столетиями выступали в Непале и Индии с дрессированными медведями-губачами, которые обучены плясать на задних лапах. В 1973 году традиция оказалась под запретом и уцелела только на юге страны.
Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.
В феврале сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал и ранил около 10 человек, в том числе ребенка. Лесное ведомство снарядило на поиски зверя 40 человек на шести автомобилях, однако ему удалось уйти.
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