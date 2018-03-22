Какие самые изощренные пытки использует ЦРУ

Последние годы стало появляться все больше свидетельств пыток, которые применяет Центральное разведывательное управление ( ЦРУ США . Арсенал методов воздействия на заключенного или допрашиваемого чрезвычайно широк: пытка неудобной позой, депривация сна, музыка, белый шум и другие способы варварского истязания человека.

Пыточные правила

Пытки регламентируются специальным методическим руководством — Пособием ЦРУ по проведению допросов. Подробное исследование о применяемых практиках было опубликовано в 2014 году сенатом США

На страницах 528-страничного документа описываются так называемые усиленные методики допроса, подразумевающие психологическое и, хоть и реже, физическое воздействие. Но все же главная цель применяемых ЦРУ пыток — психический террор над человеком, ломка его воли.

Пытка неудобной позой

Человека заставляют принять максимально дискомфортное положение и находится в этой позиции несколько часов

Это приводит к тому, что несчастный на подсознательном уровне начинает считать источником боли и неудобства самого себя, а не дознавателя. Следствием является нарастающий психологический дискомфорт и общее истощение ресурсов нервной системы. В комбинации с суровыми условиями содержания такая пытка позволяет следователям добиваться максимального результата с минимальными затратами. [С-BLOCK]

Стоит отметить, что помимо поражения нервной системы, долговременное положение тела в неудобной позе способно привести к тромбозу сосудов, нарушению двигательной моторики и другим неблагоприятным последствиям для организма. Все вместе это может стать причиной крайнего истощения организма и смерти человека.

Еще в 2005 года агентство Associated Press заявило, что пленник одной из секретных тюрем ЦРУ Абу-Грейб Ирак ) Манадель аль-Джамали погиб во время пыток. В СМИ была опубликована фотография несчастного со стянутыми за спиной запястьями. На фоне иракца позировали военнослужащие армии США.

Лишение сна Один из распространенных видов пытки — лишение заключенного сна на длительный срок. Лишающие сна техники могут включать в себя громкую музыку, яркий свет, помещение заключенного на ступень пьедестала, с которого он больно падает в случае дремоты и потери равновесия. Доказано, что лишение сна приводит к серьезному гормональному сбою в организме, галлюцинациям и психическим расстройствам, а главное делают узника тюрьмы более сговорчивым.

Пытка музыкой

Звуковая пытка — это воздействие на человека громкой музыкой. Список композиций ЦРУ обычно включает композиции в стиле тяжелого рока. Ученые отмечают, что человек, ранее никогда не увлекавшийся подобной музыкой, не в состоянии выдерживать ее сутки напролет. Происходит психическое расстройство, тело и мозг теряют свои функции, воля к сопротивлению ломается.

Подобные методы были особенно популярны в Абу-Грейб и Гуантанамо. В 2008 году правозащитная организация Reprieve выпустила список из 33 музыкальных композиций, получивший название «Лучше хиты Гуантанамо» — песни, которыми чаще всего пытают заключенных.

Вместе с музыкальными композициями иногда применяется так называемый белый шум — то самое крайне неприятное и жутковатое шуршание и потрескивание, которое издает радио или телевизор при отсутствии сигнала или поиске канала.

Сенсорная депривация

Это самая крайняя форма психологической пытки. К примеру, повязка на глаза или затычка для ушей лишают человека воздействия внешней среды на его слуховой и зрительный аппарат. Человек не может видеть, слышать, а если он связан, то и прикасаться к чему-либо. Сенсорная депривация вызывает нарастающее чувство тревоги, которое крайне тяжело переживается. Человек чувствует себя совершенно «потерянным» во времени и пространстве, а значит и полностью беспомощным.

Так, гражданин США Хосе Падилья, обвиненный в 2007 году в пособничестве террористам, подвергался сенсорной депривации несколько недель. Его держали в камере без естественного света, где не было ни календаря, ни часов. Как утверждал адвокат несчастного, его подзащитный был настолько измотан, что решил, будто юрист сам является частью его пытки.

Утопление

Одна из самых жестоких применяемых ЦРУ пыток — имитация утопления. Человека кладут лицом вверх, связывают его, завязывают глаза и начинают периодически брызгать на лицо из ведра. Таким образом у него возникает ощущение, что он тонет.

На психологическом уровне у прошедших через пытку отмечалось сильное угнетение воли, на физическом — повреждение головного мозга от кислородных голоданий и травмы легких.

В 2015 году комитет сената США по разведке опубликовал доклад, где содержались сведения о «работе» ЦРУ с задержанными. Помимо прочего, в документе были сведения о пакистанце Абу Зубайде . В тюрьме, располагавшейся в Таиланде , его били о стены, заколачивали в гроб, а затем имитировали утопление до появления у несчастного рвотного рефлекса. В общей сложности Зубайда «тонул» 83 раза.