Пляж с лежаками на ВИЗе и еще 25 крутых идей: екатеринбуржцы придумали, как облагородить город

В минувшее воскресенье екатеринбуржцы голосовали за проекты благоустройства общественных территорий — среди четырёх предложений лидирующим стал проект новой набережной Исети возле ЦПКиО. Мы предложили читателям не ограничивать свою фантазию этими рамками и написать нам, что они бы сделали в своём районе и дворе, чтобы город стал краше и уютнее.

Очевидно, что этой холодной серо-белой весной екатеринбуржцы стосковались по теплу и зелени: подавляющее большинство идей было связано с озеленением. Хочется людям парков, тенистых аллей, песчаных пляжей и чтоб тепло включили (это читается между строк). При этом совсем фантастических идей, потребовавших бы огромных бюджетов, у наших читателей не было. Просят в общем-то малого: дорожки выровнять, деревья посадить, фасады подкрасить, скамейки поставить. Часть пожеланий связано с дорогами и парковками — традиционная боль уральских автомобилистов. Ну, и в финале наше любимое, весеннее — заставьте уже собачников убирать за своими питомцами экскременты. И город наш станет краше!

Как и обещали, мы передадим идеи в администрацию Екатеринбурга и будем рассчитывать на реакцию чиновников. А сегодня публикуем подборку идей, как нам обустроить родной город.

Юлия Усанова:

«Я считаю, нужно отремонтировать набережную Верх-Исетского пруда. На пруду не хватает нормальной набережной, возле которой можно бегать, где поставить спортивные сооружения. Не хватает хорошего пляжа, где можно загорать».

«Есть объект — это парк Чкалова, весь разрушен, не эстетично, скучно. Ещё нужно облагородить береговую линию Чемоданчика, не хватает скамеек и чистой воды, с хорошим песком».

Нина Чернопрудова:

«Я живу в Пионерском посёлке, около «Парк Хауса». В моем микрорайоне не хватает спортивного комплекса с бассейном. Ребёнка приходится водить в частные спортивные секции».

Татьяна Репницкая:

«Очень хочется благоустроить район улиц 40 лет Октября и 22 Партсъезда на Уралмаше. Нужно убрать развалины сгоревшего здания бывшего кинотеатра «Темп» и рядом — разрушенное здание школы. На этом месте можно устроить сквер, а лучше — стоянку для автовладельцев близлежащих дворов, где очень много машин ставят прямо на газоны, т. к. старые дворы не приспособлены для этого. Кроме того, нужно обновить территорию вокруг магазина «Монетка» на бульваре Культуры, 7. Там грязь и выщербленный тротуар вокруг, машины, которые паркуются возле магазина из-за недостатка места во дворах близлежащих дворов. Очень неприглядный вид».

Вероника Симакова:

«Очень хотелось бы в районе ВИЗ, ул. Викулова, создать сквер или парк для прогулок. У нас серо и тоскливо, как-то бы украсить улицу, поставить современный красивый дизайнерский арт-объект, как делают в городах Европы, сделать красивые оригинальные светильники, может, даже покрасить дома в яркие цвета. Ещё хотелось бы, чтобы асфальт был не просто серый, а с рисунком типа как в Рио-де-Жанейро набережная у пляжа Копакабана. Сделать около некоторых деревьев полукруглые лавочки в современном стиле, чтобы можно было присесть и отдохнуть.

Особого внимания требует к себе Визовский пруд, 20 лет назад мы там купались и загорали. Хотелось бы сделать классную зону отдыха, чтобы можно было там безопасно купаться летом.

И, пожалуйста, заставьте собачников убирать за своими питомцами какашки с асфальта, чтобы было чисто и приятно ходить по улице».

Антонина Симакова:

«Очень интересует тема благоустройства набережной Исети после Макаровского моста в сторону ВИЗа, где проходят улицы Энергостроителей, Юмашева. Было какое-то обсуждение этой темы, но, похоже, ясной картины нет».

Екатерина:

«Хочется, чтобы сделали суперпляжи у Шарташа и Верх-Исетского пруда, красивые, удобные, с лежаками, гамаками, столиками, баром, площадкой для игр и другими развлечениями, как в нормальных странах! Дайте возможность людям хоть на городском пляже отдыхать летом, не всем же удаётся уезжать из города».

Никита Живин:

«Моим предложением будет благоустройство парка Чкалова в квадрате улиц Бардина — Чкалова — Начдива Онуфриева — Громова. Парк достаточно большой, приятный, окружён большим количеством домов, что при его должном виде гарантирует большую популярность.

Но ему очень не хватает грамотной и комплексной реконструкции. Что нужно сделать? Поставить освещение как главной аллеи, периферийных тропинок, так и более интимные небольшие фонарики на газонах, в клубах. Проработать сеть дорожек, сделать их более связными и удобными, также проработать вопрос их твёрдого покрытия. Предусмотреть различные сценарии активности (а благодаря немаленькой территории возможностей для этого и вариантов масса). Создать новые и реконструировать существующие спортивные площадки. Создать достойную детскую зону, которая сейчас представлена разрозненными и устаревшими элементами».

(Письмо с предложениями Никиты длинное и весьма конкретно, мы не будем публиковать его полностью здесь, но в мэрию передадим целиком. — Прим. ред.)

Горожанин, пожелавший остаться анонимным:

«На Уралмаше очень много построено новых домов за последние лет 5–7, и сейчас продолжают строить. Но дороги никак не расширяют и не ремонтируют должным образом.

Предлагаю расширить ул. Победы перед проспектом Космонавтов на одну полосу и сделать эту полосу для поворота направо. Сделать на данном перекрёстке подземный переход, т. к. очень много наездов на пешеходов. Нужно нормально убирать дороги и тротуары. По улице Избирателей запретить стоянку вдоль всей улицы и сделать нормальные парковочные карманы для автомобилей по нечётной стороне (место это позволяет). Сделать нормальное освещение во дворах и на улицах. Ещё прошу поднять такую тему, как работа аварийных и прочих служб в Орджоникидзевском районе. Они перерывают постоянно Победы — Индустрии, Победы — 40 лет Октября, Победы — Ломоносова, Ломоносова — Восстания. Одно старое гнилое оборудование выбрасывают и ставят другое, бывшее в употреблении, но чуть лучшего состояния».

Пётр Петряков:

«Предлагаю провести благоустройство Летнего сада на Уралмаше — в районе пересечения улиц Машиностроителей и Кировградской».

«Предлагаю благоустроить Юго-Западный лесопарк за межшкольным стадионом: отсыпать или заасфальтировать пешеходные дорожки для прогулок и велодорожки, сделать освещение, установить лавочки и иные малые архитектурные формы, благоустроить места для активного отдыха».

Наталья Кожа:

«Дублёр Амундсена от Волгоградской до Бардина два года назад отсыпали и заасфальтировали — 5 метров дорожки сделали, и работа затихла. Аллея (или что это) по Волгоградской от Чкалова до Амундсена стала бы хорошим местом для прогулок с детьми, катания на роликах и велосипедах».

Макарова Г. В. :

«Я, конечно, за благоустройство города (и голосовала за набережную). Но почему-то в городе всё говорится о глобальных мероприятиях по его благоустройству с необходимостью выделения больших денег, а то, что город (не в центре) превращается в город ларьков, в восточный базар, в палаточный город 90-х — никто не замечает? И чем дальше, тем больше этих ларьков становится. Самым лучшим благоустройством города было бы освобождение наших улиц от бесконечных ларьков!»

Людмила Маслова:

«Прошу включить в планы города благоустройство парка Победы (на Уралмаше). Такому большому району очень не хватает парка культуры и отдыха, в котором можно и отдыхать, и развлекаться всей семьёй. В настоящее время для прогулок и игр с детьми не хватает детских игровых площадок с качелями, спортивным оборудованием».

Екатерина:

«Почему-то, как правило, всё благоустройство приходится на центр, а что делать жителям старых районов? Я живу на Вторчермете, возле 19-го военного городка. У нас рядом много зелени — лесопарк, парк около ДК РТИ. Всё заброшено, всё заросло. Не хватает обустроенной дорожки хотя бы от угла Московской — Военной до угла городка, обустроенных дорожек в парке около РТИ, нужно привести парк в порядок. И почему бы не создать на месте Южного стадиона хороший спорткомплекс с бассейном? Нужна новая школа или серьёзный капремонт школы в 19-м военном городке».

Иван:

«Я тут подумал: как было бы здорово пробежаться от ЦПКиО до Плотинки вдоль речки по новой набережной и обратно. Набережная будет отделена от дорог общего пользования и бежать будет комфортно, не вдыхать грязь и пыль нашего скромного мегаполиса. А ещё хочется дожить до момента постройки когда-то замороженного бассейна прямо у речки возле ЦПКиО, где до сих пор торчат сваи и мозолят глаза».

Ольга Загинайло-Федорченко:

«Я как житель Юго-Западного района очень жду, когда будут благоустраивать парк по ул. Чкалова. Несколько лет назад установили скамейки вдоль центральной аллеи, в том году добавили ещё. Наконец-то начали что-то решать с центральной дорожкой. Но по центру очень широкая аллея, а благоустроить её решили очень странно. Разделили на две дорожки шириной в 3 метра для прогулок людей и 4-метровый газон между ними по длине всего парка! Не вижу в этом вообще никакого толка! Будет постоянная грязь! Освещения в парке нет. Детская площадка с советских времён, железные конструкции уже наполовину сломанные. Дети среди грязи гуляют, потому что дворника там не предусмотрено, видимо, вовсе. В общем, большой хороший парк, если его благоустроить по уму».