Приморской промышленности дадут «вздохнуть и развиваться» 

В четверг, 22 марта, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК принято решение внести изменения в закон о налоге на имущество в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Вопрос будет рассматриваться на очередной сессии Заксобрания.
От уплаты налога будут освобождены предприятия, занимающиеся горнодобычей, металлообработкой, добычей полезных ископаемых, судостроительные, судоремонтные предприятия. Как пояснил председатель ЗС ПК Александр Ролик, указанные предприятия важны для края, с введением льготы «получат возможность вздохнуть и развиваться».
По словам первого вице-губернатор Александр Костенко, льгота касается имущества, которое используется для «указанных видов деятельности».