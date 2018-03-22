Приморской промышленности дадут «вздохнуть и развиваться»

По словам первого вице-губернатор Александр Костенко, льгота касается имущества, которое используется для «указанных видов деятельности».

Вопрос будет рассматриваться на очередной сессии Заксобрания.

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