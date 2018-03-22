35-летнего жителя Краснокамска осудили за пост ВКонтакте

Несколько лет назад 35-летний житель Краснокамска сделал на своей странице ВКонтакте пост с графическим изображением в виде перекрещенной окружности с надписью «1488». Это так называемый «кельтский крест», пропаганда которого либо публичное демонстрирование запрещены федеральным законодательством.

В феврале 2018 года сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю проводили проверку страниц пользователей соцсетей и нашли это изображение на страничке мужчины из Краснокамска. Его действия были квалифицированы судом по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации как публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

«Материалы проверки поступили в Краснокамский городской суд, — сообщили в пресс-службе суда. — Гражданина привлекли к административной ответственности. Суд учел личность правонарушителя, ранее к административной ответственности он не привлекался, присутствовало смягчающее обстоятельство — признание вины. Судья назначил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей с конфискацией, производимой путем удаления графических изображений».