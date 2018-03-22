Ещё
35-летнего жителя Краснокамска осудили за пост ВКонтакте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

35-летнего жителя Краснокамска осудили за пост ВКонтакте 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Несколько лет назад 35-летний житель Краснокамска сделал на своей странице ВКонтакте пост с графическим изображением в виде перекрещенной окружности с надписью «1488». Это так называемый «кельтский крест», пропаганда которого либо публичное демонстрирование запрещены федеральным законодательством.
В феврале 2018 года сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю проводили проверку страниц пользователей соцсетей и нашли это изображение на страничке мужчины из Краснокамска. Его действия были квалифицированы судом по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации как публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
«Материалы проверки поступили в Краснокамский городской суд, — сообщили в пресс-службе суда. — Гражданина привлекли к административной ответственности. Суд учел личность правонарушителя, ранее к административной ответственности он не привлекался, присутствовало смягчающее обстоятельство — признание вины. Судья назначил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей с конфискацией, производимой путем удаления графических изображений».
АиФ Пермь: последние новости
«Мать Тереза» из Пермского края стала героиней программы Андрея Малахова В Перми судят бизнесмена за покушение на убийство депутата Регионы «посыпались». Профессор Зубаревич - о прикамской экономике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва123
В РФ могут повысить подоходный налог586
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке150
Панин с огромным долгом сбежал из России115
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение