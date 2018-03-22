В Якутии сельские парни начали учиться на горняков

Этот образовательный проект запущен республиканским госкомитетом по занятости населения совместно с учебно-курсовым комбинатом компании «Якутуголь». Участие в нем принимают и администрации сельских улусов, заинтересованные в том, чтобы местная молодежь осваивала технические специальности, дающие возможность рассчитывать на достойную зарплату.

26 человек — совсем немного. Но это только начало. И учебный центр «Арчы» — лишь элемент программы содействия занятости, ориентированный на подготовку кадров для одного конкретного работодателя.

Раньше на подобное обучение за казенный счет могли рассчитывать только официально зарегистрированные безработные. Новая программа дает такую возможность любому человеку при условии, что он выдержит конкурс, который проводят представители работодателя. На первый набор в центр «Арчы» претендовали более 40 человек из пяти сельскохозяйственных районов, отсеялись около половины.

Критерий «безработности» организаторы проекта исключили, в частности, из-за того, что не имеющие постоянного источника дохода сельские жители в отличие от горожан неохотно идут на биржу труда. Да и жизненные ситуации бывают разные.

В центральной части обширного региона, где есть возможность пахать землю и разводить скот, подавляющее большинство населения — селяне. Здесь сформировался избыток рабочей силы

— Многие молодые люди только вернулись из армии, некоторые попали под сокращение. Для них такое обу­чение с гарантией трудоустройства на крупном промышленном предприятии, безусловно, имеет важное значение, — отмечает руководитель профильного отдела госкомитета Мария Бурцева.

По подобной схеме будут готовить для себя специалистов из числа селян и якутские алмазодобытчики. Они уже провели в соседних улусах отбор желающих трудиться вахтовым методом на разработке нового месторождения.

Необходимость трудоустройства сельских жителей в промышленности возникла одновременно с появлением в республике добывающих предприятий. Дело в том, что сельские и промышленные районы здесь за редкими исключениями разведены географически. Добыча алмазов, нефти и газа ведется на западе Якутии , уголь добывают на юге, золото — тоже по окраинам, а подавляющее большинство селян живет в центральной части обширного региона, где есть возможность пахать землю и разводить скот. Здесь сформировался избыток рабочей силы. Но сельскому парню, чтобы хотя бы посмотреть, как работается на прииске, надо ехать за сотни километров от дома.

Даже в пределах одного района могут сосуществовать сельскохозяйственные и промышленные «кусты», жители которых пересекаются разве что в рамках культурного обмена или при проведении спортивных состязаний. В принципе такое можно найти где угодно, но особенность Якутии в том, что в селах живет преимущественно коренное население, а построенные на месторождениях полезных ископаемых поселки исторически заселялись приезжими специалистами.

Местные власти в последние годы постоянно зазывают сельскую молодежь в промышленность. Перед приходящими в регион добывающими компаниями правительство республики непременно ставит условие о преимущественном приеме на работу сельских жителей. Но до сих пор это не очень получалось. Основной миграционный поток из сельских улусов идет не в направлении промышленных центров. Молодые люди чаще перебираются в ничего не производящий Якутск в надежде сделать карьеру.

— У нас из-за внутренней миграции произошел дисбаланс трудовых ресурсов. 74 процента населения сконцентрировано в центральной Якутии. Это дает свои последствия. Наши промышленники развивают экономику республики, владеют сложными технологиями и создают условия работы, где нужны специфичные знания. Но сегодня мы не можем просто взять и отправить человека на промышленное предприятие. Это бесполезно, потому что сначала надо дать ему соответствующую специальность, — отмечает глава республики Егор Борисов

Новая программа как раз рассчитана на то, чтобы готовить молодых людей к такой работе. Всего в нынешнем году планируется обучить востребованным промышленными предприятиями профессиям три тысячи молодых людей.