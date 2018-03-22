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Цветы и птицы — весенний сюжет из Чжанцзяцзе
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Цветы и птицы — весенний сюжет из Чжанцзяцзе 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — птицы на цветущих ветвях деревьев в ландшафтном парке Хуанлундун в Чжанцзяцзе /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Юнбин
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