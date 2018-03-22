Озерные чайки в Куньмине

Куньмин, 21 марта / Синьхуа / — С приходом теплых дней озерные чайки, зимовавшие в Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай /, начинают собираться в обратный путь — в далекую Сибирь. По статистике, в этом году в Куньмине зиму провели более 40 тысяч этих птиц. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплых дней озерные чайки, зимовавшие в Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, начинают собираться в обратный путь — в далекую Сибирь. По статистике, в этом году в Куньмине зиму провели более 40 тысяч этих птиц. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплых дней озерные чайки, зимовавшие в Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, начинают собираться в обратный путь — в далекую Сибирь. По статистике, в этом году в Куньмине зиму провели более 40 тысяч этих птиц. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплых дней озерные чайки, зимовавшие в Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, начинают собираться в обратный путь — в далекую Сибирь. По статистике, в этом году в Куньмине зиму провели более 40 тысяч этих птиц. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан

Куньмин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплых дней озерные чайки, зимовавшие в Куньмине /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, начинают собираться в обратный путь — в далекую Сибирь. По статистике, в этом году в Куньмине зиму провели более 40 тысяч этих птиц. Фотографии Синьхуа/Линь Игуан