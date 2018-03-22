Глава региона рассказал будущим управленцам о карьерных возможностях

Беседа руководителя региона со студентами состоялась в рамках образовательного проекта «Формула профессионализма». Он реализуется Ассоциацией выпускников Сибирской академии государственной службы «Спутник» и Сибирским институтом управления — филиалом РАНХиГС с декабря 2017 года. Формат работы предполагает встречи студентов с лидерами государственного и муниципального управления. Выявить, развить и поддержать перспективных руководителей — одна из главных задач конкурса «Лидеры России». Его проводит комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Участники проекта входят в кадровый резерв региона. Если появляются вакансии, лидеры — в приоритете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Перед всеми нами, российскими управленцами, стоит очень актуальная задача — улучшение эффективности государственного управления. Поэтому мой совет — готовиться к изменениям и постоянному совершенствованию.