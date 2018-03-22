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Глава региона рассказал будущим управленцам о карьерных возможностях
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Глава региона рассказал будущим управленцам о карьерных возможностях 

Все новости Новосибирской области 33 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Беседа руководителя региона со студентами состоялась в рамках образовательного проекта «Формула профессионализма». Он реализуется Ассоциацией выпускников Сибирской академии государственной службы «Спутник» и Сибирским институтом управления — филиалом РАНХиГС с декабря 2017 года. Формат работы предполагает встречи студентов с лидерами государственного и муниципального управления. Выявить, развить и поддержать перспективных руководителей — одна из главных задач конкурса «Лидеры России». Его проводит комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Участники проекта входят в кадровый резерв региона. Если появляются вакансии, лидеры — в приоритете.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:
— Перед всеми нами, российскими управленцами, стоит очень актуальная задача — улучшение эффективности государственного управления. Поэтому мой совет — готовиться к изменениям и постоянному совершенствованию.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года
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