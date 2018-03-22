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НДФЛ в России может вырасти до 15%
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НДФЛ в России может вырасти до 15% 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Кабинете министров обсуждается возможность повышения налогов на доходы физических лиц до 15%. Однако в настоящее время такая идея находится на стадии предложения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐секретаря главы правительства Наталью Тимакову.
Уточняется, что в Министерстве финансов РФ подготовлено предложение об обнулении экспортной пошлины при повышении НДПИ для нефтяников, а также о снижении страховых взносов до 22% в обмен на рост НДС до такой же отметки для всей экономики. Однако в настоящий момент идеи находятся на стадии обсуждения.
В ведомстве также предложили заменить льготную ставку на прямую субсидию из бюджета для малообеспеченных семей, а также полностью пересмотреть пособия.
Ранее сообщалось, что в России стартовал новый этап амнистии капиталов. Россияне, которые имеют банковские счета и недвижимость за границей, могут задекларировать средства без штрафных санкций.
Правительство рассчитывает, что вторая волна будет удачнее первой, когда около семи тысяч россиян подали декларации. За два года послаблений в страну удастся вернуть на 15‐20% больше средств, чем в прошлый период, уверены эксперты. Что представляет собой амнистия капиталов и чем она выгодна для россиян — в материале «360».
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