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В Перми нашли живой 71-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу
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В Перми нашли живой 71-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу 

АиФ Пермь 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
«Маму нашли, всем большое спасибо!», — сообщила корреспондентам «АиФ-Прикамье» дочь пропавшей 20 марта пермской пенсионерки.
Напомним, 20 марта около семи часов вечера 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти, ушла на прогулку в лес в районе ДКЖ и пропала. Больше суток пожилая женщина находилась в холодном лесу. К ее поискам присоединились волонтёры и сотрудники уголовного розыска. К счастью, вечером 21 марта женщину удалось найти живой. После того, как ее обнаружили, пенсионерку передали для обследования медикам.
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