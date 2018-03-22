Российский правитель властвует в Азии

Он — мастер спорта по дзюдо, вундеркинд КГБ, а возможно, и самый богатый человек в мире. Он — спаситель современной России , вернувший этой огромной стране статус великой державы. Он — первопроходец, возвращающий современный мир к авторитаризму, самый хитрый из всех харизматичных правителей и мировой лидер, лучше всех умеющий противостоять США

Но в Путине есть нечто гораздо более важное и судьбоносное, чего не понимают многие обозреватели, следящие за Кремлем. Библия предсказывает, что Владимир Путин сыграет важную роль в событиях конца времен, которые приведут к возвращению Иисуса Христа . И он уже начал выполнять свое предназначение.

Именно поэтому «Трампет» пристально наблюдает за Владимиром Путиным.

В настоящее время он играет ключевую роль в предсказанных тенденциях конца времен. И в предстоящие месяцы и годы эта роль будет становиться все более значительной. Библия указывает на быстрое приближение самого страшного конфликта в истории человечества и говорит о том, что Путин встанет во главе одного из главных силовых блоков в этом конфликте.

Вот почему мы следим и сообщаем об усилении Путина, о росте его влияния не только в России, но и в странах Азии, а также в других местах на российской периферии.

Цари от восхода солнечного

Примерно в 90 году н.э. апостол Иоанн Богослов записал удивительное пророчество о войске, которое появится в конце времен: «Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его» (Откровение Иоанна Богослова, 9:16)

Если перевести на современный язык, то численность такой армии умопомрачительная: 200 миллионов человек.

Наш ум помрачится еще больше, если мы задумаемся о том, сколько людей жило на земле в момент написания этого пророчества. По оценкам историка Джона Тэнтона (John Tanton), в то время на нашей планете жило чуть больше 150 миллионов человек. Это убедительно свидетельствует о том, что данное пророчество исходит от Всевышнего, ибо только он может предсказывать будущее, и что это пророчество для современной эпохи. В конце концов, численность населения лишь недавно увеличилось настолько, чтобы могла появиться армия такого размера.

Но даже в нынешних условиях взрывного роста населения откуда может взяться такое огромное войско?

Исторические данные показывают, что страна может выставить примерно одного солдата на 15 человек населения. В крайнем случае, солдатом может стать каждый десятый взрослый.

В США сегодня — около 250 миллионов взрослых. Это значит, что в момент крайней опасности Америка сможет выставить армию численностью 25 миллионов человек (это в 15 раз больше, чем сегодня).

Согласно такой формуле, огромное население Евросоюза сможет собрать войско примерно в 40 миллионов человек. Все страны Латинской Америки сформируют 48-миллионную армию, а Африка выставит 70 миллионов.

Цифры впечатляют, но им все равно еще очень далеко до тех 200 миллионов, о которых в своем Откровении говорит Иоанн Богослов.

Армию такой колоссальной численности могут собрать только азиатские страны, и то коллективно. В зависимости от того, какие страны включать в этот коллектив, численность их населения может составить от 2,5 до 4 миллиардов человек. Даже если брать первую цифру, сколотить войско численностью 200 миллионов человек им будет по силам.

В Библии приводится немало важных подробностей о самой крупной армии на земле. Священные писания, такие как Книга пророка Даниила (11:44, 12:1) и Евангелие от Матфея (24:21-22), четко указывают на то, что гигантское восточное войско будет одним из главных игроков в ядерной третьей мировой войне.

Откровение Иоанна Богослова (9:16) повествует о том, что такую мега-армию соберут «цари от восхода солнечного», а это означает конфедерацию нескольких азиатских или восточных стран.

В Книге пророка Иезекииля есть еще один подробный кусок текста, указывающий, какие конкретно страны поставят своих солдат для этой мега-армии. Она также показывает, что там будет одна страна-лидер, и что во главе всего этого войска будет один человек.

«Князь России»

В Книге пророка Иезекииля говорится о том, что будет «после многих дней» (38:8). Этой фразой описывается наше время (вы можете убедиться в этом, прочитав нашу статью «Это „последние дни“?»). Данная глава Книги пророка Иезекииля повествует о временах, в которых мы живем сейчас, и о предстоящих месяцах и годах. И там есть невообразимая информация о том, кто в такие смутные времена возглавит 200-миллионную армию «царей от восхода солнечного».

В начале главы 38 говорится: «И было ко мне слово Господне: сын человеческий! Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество».

Кто упомянутый здесь «князь»? Подробности этого отрывка рисуют ясную картину.

Исследователи Библии в целом соглашаются с тем, что «Гог» означает Россию, а «земля Магог» — это обширная территория, где сегодня находится Китай

Мешех — это группа людей, чьи имена появляются периодически в разных вариантах: Муску, Муски, Мушки. Все это связано с современным произношением слова Москва

Фувал (Тубал) — это другая часть России. К востоку от Уральских гор расположен город Тобольск , стоящий на реке Тобол. Это современная версия названия Тубал. Прежде в Тобольске размещалась штаб-квартира российской власти, правившая огромными сибирскими просторами, и по сути дела, этот город являлся столицей российской Азии.

Но в этом отрывке спрятано еще одно название всей России. Среди ученых существуют разногласия относительно того, как в этой книге слово Рош переводить с иврита на английский. В Библии короля Якова оно дается как прилагательное «главный». Но в правильном переводе Моффата (стандартная американская версия) это не прилагательное, а существительное — Рош.

В правильном переводе эти строки звучат как «князь Роша, Мешеха и Фувала».

Рош — это древнее название России, которая когда-то называлась Русь. Это признают многие историки и исследователи, в том числе, Гилс в своей книге «Толкование всей Библии».

Таким образом, личность этого «князя» России, Москвы и Тобольска начинает приобретать ясные очертания. Три названия подтверждают, что речь идет о человеке, который правит разными народами на всей территории России, начиная от Калининграда на западе и кончая Владивостоком на востоке.

Япония, Корея, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, Лаос и А упоминание земли Магог свидетельствует о том, что лидерство этого человека переходит границы России и распространяется на Китай. Строки 5 и 6 показывают, что народы таких стран как Индия Вьетнам тоже окажутся под влиянием России и добавят военной мощи блоку во главе с Москвой, отдав туда своих солдат.

Еще больше подробностей об этой азиатской армии мы можем найти в Книге пророка Иеремии (50) и в Книге пророка Иоиля (2).

Если эти тексты из Библии изучать на фоне текущих событий, показывающих экспансионистский курс современной России под руководством Путина, то нам станет предельно ясно, кто такой «князь Роша».

Возрождение империи, владычество над соседями

В августе 2008 года Россия вторглась в бывшую советскую республику Грузия . Главный редактор «Трампет» Джеральд Фларри (Gerald Flurry) написал в октябрьском номере: «Августовское нападение России на Грузию знаменует собой начало новой опасной эпохи в истории. Это первый военный удар усиливающейся азиатской сверхдержавы, но далеко не последний!… Случится ли кризис на Украине ? Это хлебная корзина России, и конечно, она готова воевать и за нее тоже».

Время показало, насколько точен этот прогноз. В марте 2014 года путинские войска скрытно вторглись на украинский Крымский полуостров и присоединили его к матушке России. Путин буквально перекроил границы Европы. «Огромное значение имеет тот факт, что ответственность за такие колоссальные геополитические изменения несет всего один человек», — написал Фларри.

После этого Путин продолжил свои силовые действия, пытаясь воспрепятствовать укреплению связей Грузии, Украины и других бывших советских стран с Европой. Он также превратил российскую армию в современную и мощную силу 21-го века, и существенно усилил влияние России в Китае, Японии, Индии и многих других азиатских государствах.

Все эти события показывают, что пророчества о «князе» сбываются. В 2014 году Фларри написал в сентябрьском номере «Трампет:

Я твердо верю, что Владимир Путин возглавит эту 200-миллионную армию. Достаточно взглянуть на ту власть и влияние, которыми он обладает. Можете ли вы вспомнить какого-то другого российского политика, который стал бы настолько влиятельным и обладал волей, чтобы руководить Россией в эпоху мощнейших кризисов? Никого подобного я на горизонте не вижу. Пройдет совсем немного лет, и князь Роша объявится!

Такой человек не может появиться мгновенно. Нужны годы, чтобы даже самый волевой лидер обрел такую власть. Владимир Путин уже обладает такой властью, а также силой воли, чтобы использовать ее. Я считаю, что уже нет времени для появления соперника, который мог бы бросить ему вызов. Путина поддерживают более 80 процентов населения.

Предельно ясно одно. Возрождение власти и влияния России князем России Владимиром Путиным было предсказано. Он уже прочно сплотил Россию с Китаем. В пророчестве о князе России есть слова и о таком главном альянсе.

В своей брошюре „Пророчество о князе России“ Фларри внимательно рассматривает ту роль, которую Российская Федерация и Путин играют в предсказании Библии о конце времен. По его словам, появление Путина на сцене доказывает, что самое долгожданное событие в истории человечества уже очень близко. „Владимир Путин это в буквальном смысле знак, указывающий на то, что Иисус Христос скоро вернется! — пишет он. — Это одно из самых воодушевляющих посланий в Библии“.

Фларри продолжает:

То, что мы видим в России, в конечном счете приведет к переходу от правления человека над человеком к правлению Бога над человеком! Этот переход уже почти наступил! До него остается совсем немного лет.

Нужно пристально наблюдать за Владимиром Путиным. Я считаю, что он наверняка станет тем „князем Роша“, о котором по велению Бога около 2500 лет тому назад написал Иезекииль. Мы должны следить за тем, что происходит в России и как на это реагирует Европа. Возрождение России, о котором мы часто читаем в прессе, показывает, что пророчество Библии о конце времен быстро сбывается.

В ближайшем будущем усиление путинской России предвещает ужасную глобальную смуту. Но этот процесс неразрывно связан с лучшей из всех новостей: Иисус Христос скоро вернется на землю, и начнется эпоха мира и процветания для народов России, Азии и всего мира.