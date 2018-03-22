В Приморье восстановят популяцию вымершего в Китае рыбного филина

ВЛАДИВОСТОК , 22 мар — РИА Новости . Специалисты проведут исследования в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, чтобы найти способ восстановления популяции редкого рыбного филина, сообщает учреждение.

Рыбный филин находится на грани исчезновения. Он обитает в лесах Дальнего Востока и Японии . Сегодня на Дальнем Востоке гнездятся не более 700 пар этих птиц, при этом ученые полагают, что гнездовые популяции на территории Китая Северной Кореи утрачены. Браконьерство, вырубка деревьев, загрязнение рек и уменьшение рыбных запасов за последние десятилетия привели к уменьшению численности рыбного филина.

"Территория «Земли леопарда» может стать «полигоном» для проведения эксперимента по восстановлению некогда существовавшей здесь группировки рыбного филина посредством реинтродукции либо искусственного расселения. На данном этапе мы займемся ревизией гнездопригодных местообитаний, используя традиционные подходы: дистанционное (по спутниковым снимкам) выявление незамерзающих участков рек и сохранившихся фрагментов зрелых долинных лесов с последующей полевой верификацией полученных данных на местности", — сказал старший научный сотрудник лаборатории орнитологии из центра биоразнообразия дальневосточного отделения Академии наук Сергей Сурмач.

По его словам, важная составляющая полевых исследований — поиски птиц или признаков их присутствия, в том числе с помощью ночных учетов по голосам. Первые результаты исследований ожидаются к концу 2018 года.

Рыбный филин — крупная птица размером около 70 сантиметров и длиной крыла 51-56 сантиметров, вес самки превышает четыре килограмма. Филин селится в дуплах деревьев в лесах и вблизи рек. Питается в основном рыбой.

Исследования будут проводить в рамках договора о сотрудничестве с Амуро-Уссурийским центром биоразнообразия птиц.