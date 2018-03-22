Дайджест российских СМИ — 22 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — «Ядрово» вышло — Жители Волоколамска атаковали чиновников, требуя закрытия свалки — 21 марта днем несколько сот жителей Волоколамска вышли к Центральной районной больнице после сообщений о госпитализации школьников с признаками отравления.

— Севморпуть в импортозамещение — Из Арктики вытесняют иностранные суда — Белый дом готовится уже с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Законопроект Минпромторга , согласованный Минтрансом Минэнерго , должен быть вскоре внесен в правительство.

Харви Вайнштейн в долгу у российского кино — Отечественные компании попали в список кредиторов The Weinstein Company — Среди кредиторов подавшей на банкротство The Weinstein Company (TWC) Харви и Боба Вайнштейнов обнаружилось около десятка российских компаний, включая кинопрокатчиков «Централ Партнершип» и «Вольга».

— Зарплатная кампания — Граждане отнесли предвыборные прибавки в банки — В канун президентских выборов реальные зарплаты и доходы граждан продемонстрировали впечатляющий рост, чему помогла масштабная индексация выплат бюджетникам.

ФРС подняла ставки — Регулятор вернулся к ужесточению политики — Федеральная резервная система (ФРС) США под руководством нового главы Джерома Пауэлла возобновила процесс ужесточения монетарной политики.

— Концепция регулирования выбросов изменилась — Контроль парниковых газов обойдется без «цены на углерод» — Минэкономики направило на согласование в ведомства проект концепции федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов. Ее суть — в создании механизма поддержки проектов в области сокращения выбросов (прежде всего программ энергоэффективности) через налоговые льготы и кредиты.

— Акционер достиг «Гонца» — Игорь Ротенберг стал владельцем 29% акций космической компании — Как стало известно "Ъ" , у единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос» — АО «Спутниковая система „Гонец“» — появился новый акционер. По данным «Ъ», со вчерашнего дня уже 49% акций АО принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с предпринимателем Игорем Ротенбергом, а одна — с совладельцем группы Coalco Василием Анисимовым

— За недостаточностью домогательств — Комиссия Госдумы по этике не сочла поведение депутата неприемлемым — Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах.

— В деле чекиста прозвучал звонок наркоторговки — Сотрудника столичной ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке — Московский окружной военный суд (МОВС) отказался отпустить под домашний арест оперуполномоченного УФСБ по Москве и области капитана Петра Корюгина, ранее взятого под стражу по подозрению в получении взятки и покушении на крупное мошенничество.

— Африканские бриллианты меняли на российские БАДы — Сотрудники ФСБ задержали потухшую звезду Playboy — Как стало известно «Ъ», сотрудники столичного управления ФСБ пресекли незаконную, по их версии, сделку по продаже двух бриллиантов общей стоимостью $1,5 млн — Из Швейцарии с растратой — Экс-главу «дочки» "Ростеха" ждут в СИЗО — Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы подозревают экс-советника главы «Ростеха» Николая Семенова в нескольких эпизодах растраты бюджетных средств на посту гендиректора «Нацимбио», компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам.

— Адвокат сдал свой статус вместе с банкиром — Коллеги изгнали из своих рядов защитника, давшего показания на клиента — Как стало известно «Ъ», вчера совет Адвокатской палаты Московской области единогласным решением лишил статуса адвоката Леонида Шарыя.

— В правительстве пересчитают вред от отходов — Чтобы ограничить рост тарифов для населения — Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов может уменьшиться в семь раз уже в 2018 году. Правительство поручило снизить ее, чтобы не допустить значительного роста тарифов для населения после перехода к реализации мусорной реформы.

— Материнский долг признан адвокатской обязанностью — ВС подтвердил право матери осужденного встречаться с сыном в качестве защитника — Верховный суд РФ подтвердил законные основания, позволяющие матери пожизненно осужденного посещать его в колонии в качестве защитника.

МИД примерил средства химзащиты — Что услышали иностранные дипломаты об отравлении Сергея Скрипаля — В здании МИД РФ вчера собрались высокопоставленные дипломаты из нескольких десятков государств, которым тщательно разъяснили российскую позицию по «делу Скрипаля».

— Россия и Япония встали на повороте — Отношения Москвы и Токио страдают из-за стратегического недоверия — В мае в России состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ . О том, какие достижения в области развития российско-японских отношений стороны смогут записать себе в актив, в среду говорили в Токио главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Таро Коно.

— Безопасность Польши поставили под российскую угрозу — Польский министр иностранных дел выступил с первой программной речью — Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович представил в среду президенту страны и депутатам Сейма внешнеполитические планы Варшавы на 2018 год.

НОВАТЭК исполнит обязанности "Газпрома" ФАС нашла способ принудить независимых производителей газа к поставкам — ФАС впервые обязала независимого поставщика газа — НОВАТЭК — поставить газ потребителю вопреки своему желанию, воспользовавшись положением о коллективном доминировании на российском рынке.

— Юрист не выдержал нефтепереработки — Николай Егоров продает долю в Антипинском НПЗ — Как стало известно «Ъ», однокурсник Владимира Путина юрист Николай Егоров, который владеет 20% в Антипинском НПЗ (входит в группу New Stream), планирует продать долю — полностью или оставив лишь небольшой пакет.

"Альфа" пришла за пиццей — Банк инвестирует в сеть Sbarro — Альфа-банк, владевший еще шесть лет назад сетью «Елки-палки», решил вернуться на рынок общепита. Как стало известно «Ъ», одна из структур банка, выкупив допэмиссию, получила блокпакет акций нового российского франчайзи Sbarro.

"Глобэкс" и Связь-банк не продаются — ВЭБ объединит банки и оставит их у себя — Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца текущего года. Как выяснил «Ъ», решение их объединить должно быть утверждено на ближайшем набсовете их материнской организации — Внешэкономбанка (ВЭБ).

— Разговор на 163 млрд — Бывшие «молчуны» переводят накопления в НПФ — По итогам переходной кампании 2017 года «молчуны» переводят в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 163 млрд руб. пенсионных накоплений.

— Нефть выдавило вверх — Международное воздействие на Иран подняло котировки — Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась выше уровня $69 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют усилившиеся давление на Иран со стороны США и Саудовской Аравии , а также данные о снижение запасов нефти в США.

— Ледоколы пойдут очень медленно — Выборгский завод срывает сроки их сдачи — Как выяснил «Ъ», Выборгский судостроительный завод срывает срок сдачи трех ледоколов, предназначенных для работы в Арктике.

— Зерно вытеснило цемент из вагонов — Перевозки стройматериалов могут подорожать — На рынке железнодорожных перевозок цемента ожидается резкий рост цен. Причина — в хорошей конъюнктуре на рынке зерна: из-за высоких ставок он перетягивает зерновозы, которые в межсезонье использовались под цемент.

— «Москвич» окажется под жильем — На месте АЗЛК появится новый квартал — Владелец группы «Метрополь» Михаил Слипенчук нашел нового партнера по освоению 23 га бывшего АЗЛК «Москвич». MR Group построит здесь жилой комплекс площадью 150 тыс. кв. м.

— Инвесторы потренируют киберспортсменов — Стартап Gosu.ai привлек венчурные фонды — Французская инвесткомпания Ventech, ранее инвестировавшая в онлайн-сервис Oktogo, интернет-магазин TrendsBrands и разработчика игр Pixonic, вернулась на российский рынок.

— Автодилер распробовал продукты — Собственники Major расширяют аграрный проект — Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин , совладельцы второго по обороту российского автодилера Major, приобрели для своего мясомолочного комплекса в Подмосковье дополнительные 2 тыс. га земель.

— Delivery Club зарядит автоматы едой — Mail.ru Group выходит на рынок вендинга — Входящий в Mail.ru Group сервис доставки еды Delivery Club тестирует новое направление бизнеса — вендинговые автоматы с готовой едой. В партнерстве с компанией Mamafood в 2018 году в столичных бизнес-центрах будет установлено 500 таких аппаратов.

— «Маркам надо научиться новым коммуникациям» — Глава Cartier Сирилл Виньерон о культурной стратегии марки — Ювелирная марка Cartier стала такой же достопримечательностью Франции , как Лувр или «Комеди Франсез». Ее известность вышла за национальные границы еще и потому, что Cartier поддерживает культурные инициативы по всему миру.

www.vedomosti.ru — Правительство настраивает налоги — Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов.

— Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого — Журналисткам предложено обратиться в правоохранительные органы.

Правительство Московской области опровергло эвакуацию детей из Волоколамска — Губернатор Воробьев имел в виду отправку детей из города на отдых.

— Telegram будет судиться с Россией в Страсбурге — Мессенджер оспорил в ЕСПЧ штраф за отказ раскрыть ФСБ ключи шифрования.

— Вклад новых губернаторов в победу Путина оказался не слишком весомым — Но наказывать за это Кремль никого не станет.

Федеральное казначейство станет платежной системой с 2020 года — Это должно ускорить бюджетные расчеты.

— США и Китай готовят первые удары в торговой войне — Вашингтон объявит о мерах, включающих пошлины на поставки из Китая стоимостью $30 млрд

— От ЦБ ждут снижения ставки в пятницу — Скорее всего, регулятор снизит ее на 25 пунктов, солидарны аналитики.

— У "Мечела" не осталось никакого аппетита к риску — Гендиректор «Мечела» Олег Коржов вспоминает, как компания избежала финансового краха, и делится прогнозом развития крупных проектов.

— Правительство соберет с автомобилистов больше денег — За самые популярные машины утилизационный сбор увеличится почти вдвое.

— Пять миллионов будущих пенсионеров потеряли 34 млрд рублей — Большая часть граждан не осознает риска потери дохода, когда досрочно меняет фонд.

— Скандальный долгострой «Кутузовская миля» попал в программу реновации — Москва отказалась от исполнения инвестконтракта с девелопером и хочет достраивать дома сама.

— «Дочка» «Ростеха» и фонд Рубена Варданяна вложились в технологию распознавания лиц — NtechLab хочет развиваться сразу в коммерческом и государственном секторах.

"Роснефть" и Eni не нашли углеводородов в Черном море — Работы свернуты: буровая платформа покидает акваторию моря.

— Россиянам придет e-mail от государства — "Почта России" уже научилась отправлять гражданам электронные письма.

— Какие профессии ожидает рост зарплат — Рекрутеры назвали две специальности.

— За чудовищ обидно — Продолжение фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж» ревет и лязгает не меньше оригинала, но лишилось и ума, и сердца.

www.rg.ru — Не секрет для прокурора — Ведомство Юрия Чайки могут допустить до банковской тайны — Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

— Шесть соток — даром — Получить налоговый вычет теперь можно через МФЦ — Уведомление о выбранном земельном участке для применения налогового вычета на 6 соток теперь можно подать через МФЦ, сообщили «Российской газете» в Федеральной налоговой службе

— Стоять, права не прятать — Верховный суд разрешил ГИБДД останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов — Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным возможность сотрудников Госавтоинспекции останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов.

— Болейте на здоровье — Гостей чемпионата мира по футболу ждут дегустационные туры и гуманные цены в отелях — Для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу подготовлены специальные туристские маршруты, развлекательные программы и дегустационные туры, рассказал «Российской газете» руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

— Рост без угроз — Владимир Путин поговорил с Германом Грефом о рисках «пузырей» — Президент расспросил главу Сбербанка Германа Грефа о работе компании, а также о том, стоит ли беспокоится из-за большого роста потребительских кредитов. Признаков возникновения «пузыря» нет, заверил Герман Греф.

— Слуцкого оградили от домогательств — Комиссия Думы по этике посчитала жалобы на депутата необоснованными — Думская комиссия по этике провела заседание в ответ на жалобы журналисток на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Коллеги сочли предъявленные ему обвинения в домогательствах необоснованными и спланированными.

— Закроют визу — Появится новое основание для запрета на въезд в Россию — Депутаты проголосовали за дополнительное основание для запрета на въезд иностранцев в Россию. Принятый единогласно в первом чтении законопроект направлен на борьбу с финансированием терроризма, пояснили разработчики.

— Баланс в интересах — Кабинет министров обсуждает совершенствование налогообложения — Налоговой системе страны нужна донастройка, чтобы она обеспечивала наполнение бюджета и в то же время стимулировала структурные сдвиги в экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Убрать посредников — Жильцам разрешат платить за «коммуналку» напрямую — Жильцы многоквартирных домов смогут напрямую — без посредников — расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями.

— Самые открытые — Валентина Матвиенко оценила прошедшие выборы — Выборы президента РФ, прошедшие 18 марта, войдут в историю как самые честные, открытые и прозрачные. Такое мнение высказала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

— Мяч, снег и националисты — Сергей Лавров в свой день рождения договорился о развитии отношений с Японией — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно встретились в Доме приемов МИД Японии в Токио. Встреча произошла в день рождения Лаврова, с чем Коно и поздравил главу российского внешнеполитического ведомства.

— Дворы проголосовали — Проекты благоустройства парков и улиц выбрали 16 миллионов россиян — В выборе площадок, которые благоустроят в 2018 году в первую очередь, приняли участие 16 миллионов человек. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

— Все на выручку — В 2018 году продажи автомобилей будут расти вместе с ценами — В 2018 году выручка от продаж новых автомобилей в России может вырасти на 25 процентов и достичь 2,5 триллиона рублей. Такой прогноз «РГ» дали в агентстве «Автостат».

— Посылки ушли не по адресу — Сотрудники почты поймали похитителей телефонов — «Почта России» пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи телефонов из посылок.

— Банки вкладывают в рейтинги — Минфин нашел способ повышения доходности от размещения денег из бюджета — Минфин допускает ослабление требований к рейтингам банков для размещения в них государственных средств.

— Стоп-кадр — Владимир Мединский рассказал сенаторам о рекордах российского кино — Министерство культуры сместило акценты с крупных федеральных учреждений на региональные театры, музеи, библиотеки, дома культуры и уже добилось конкретных результатов.

— Нарусова экзаменутет Мединского — Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову , которая пыталась на «правительственном часе» в верхней палате вновь поднять вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского.

— Футбол под присмотром — В Москве открылся Центр оперативного управления МВД — В столице открылся новый Центр оперативного управления МВД России по Москве. Летом, во время чемпионата мира по футболу, он возьмет на себя роль главного штаба, откуда будут следить за порядком в городе.

— Вся жизнь в цифре — Максим Топилин прогнозирует через два года появление первых электронных трудовых книжек — Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов. А через два года в России могут появиться электронные трудовые книжки.

— «Липовые» сорта — В Орловской области начались рейды по торговцам семенами для дачников — Проверки проводят сотрудники территориального управления Россельхознадзора . Они посещают магазины и рынки, а также места стихийной уличной торговли пакетированными семенами.

— Наделили статусом — Самарский СПИД-центр первым в стране стал клиническим — 21 марта сертификат «О присвоении статуса клинической медорганизации» областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИДом передал ректор самарского медуниверситета Геннадий Котельников

— Кризисная терапия — Мягкая процедура оздоровления крупных кредитных организаций показала свою эффективность — Санация банковского сектора стала одной из самых нашумевших тем конца 2017 и начала 2018 годов. Сразу несколько крупнейших частных финансовых институтов России оказались подвержены процедуре оздоровления.

— Сложно, но можно — «Северный поток — 2» просят строить по законам ЕС — Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике проголосовал за распространение правил Третьего энергопакета (газовая директива 2009/73) на все газопроводы, поставляющие топливо в Европу из третьих стран.

— Отелю сменят ориентацию — Устаревшие ГОСТы на гостиницы будут пересмотрены — При Росстандарте создан технический комитет, который займется разработкой стандартов в сфере гостеприимства.

— 5G вышел на частоту — В РФ заработала первая открытая сеть нового поколения — В среду в России запустили первую открытую опытную зону сети нового поколения мобильной связи 5G.

— Под водой никто не прорвется — Черноморский флот получит новые ракеты — Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М Черноморского флота будут первыми в составе ВМФ вооружены новыми ракетами 90Р1.

— Сведут счеты — В электронных исполнительных листах укажут ИНН должников — Министерство юстиции подготовило новые формы электронных исполнительных листов. В документах предлагается указывать полные сведения о должниках, ИНН, СНИЛС, паспортные данные.

— Кому весна угрожает — Сибиряков предупредили о резком потеплении — Сибирский региональный центр распространил предупреждение для владельцев собственных домов. Возможно резкое и сильное таяние снега из-за неожиданно пришедшей весны.

— Готовы меняться — Власти Сочи за снос самостроев отдадут земельные участки — С необычной инициативой выступили власти Сочи, предложившие за взятие на себя всех расходов по демонтажу самовольно возведенных строений строительным фирмам отдавать в пользование освобожденные ими же участки.

— Урок по стандарту — Как изменятся школьные программы — Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки большинством голосов одобрил проект стандарта для начальной школы и отправил на доработку стандарт для средней школы.

— ЦБ вошел в положение — В банк из топ-100 введена временная администрация — Банк России ввел временную администрацию в московском «ОФК Банке» сроком на шесть месяцев. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов.

— Штраф свидетелю — Водителей будут наказывать за нарушения, снятые на гаджеты — Эксперты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать водителей к ответственности на основании фотовидеоматериалов, отправленных гражданами. Но с некоторыми замечаниями.

— Коньяк назвали герметиком — Суд оставил под арестом контрабандистов — Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела о контрабанде алкоголя. Генеральный директор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко и его бывший помощник, и подельник, по версии следствия, Борис Коревский , по решению суда до второго июня останутся под арестом в СИЗО.

— Буква закона — Прошло вручение Национальной премии по литературе в области права — В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России прошла вторая церемония награждения лауреатов Национальной премии по литературе в области права.

— Мстила обидчикам? — В Шадринске девочка открыла стрельбу в школе — ЧП произошло на уроке географии и, как рассказывают очевидцы, происшествие было спланированным. По их словам, в «заговоре» участвовали минимум три ученицы.

— Под арестом, но дома — СИЗО может покинуть Захарченко-старший — Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора.

— Опасным грузам дали дорогу — ГАИ разъяснила, как допускать на трассы цистерны с топливом — Отсрочены новые жесткие требования к цистернам, которые чуть не привели к большим проблемам с топливом.

— Нервно-политическое дело — Премьера Британии могли подставить собственные спецслужбы — В среду российское министерство иностранных дел организовало встречу аккредитованных в России послов зарубежных государств с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Рада испугалась гранат — В четверг генпрокурор Украины может отправить героя Украины Надежду Савченко на нары — Уже в четверг депутат Верховной рады, делегат ПАСЕ и герой Украины Надежда Савченко может лишиться депутатской неприкосновенности и вторично попасть в тюрьму — уже как террористка, посягнувшая на госстрой.

— Похождения Николя — Сумеет ли экс-президент Франции Николя Саркози вырваться из тисков французского правосудия — Если срок пребывания под стражей бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, не продлят еще на 24 часа, то в четверг утром он должен оказаться на свободе.

— Врач молодой, да опытный — Студенты медвузов получать опыт работы одновременно с дипломом — В Москве стартовал проект «Школа профессионального роста», рассчитанный на выпускников старших курсов медицинских вузов.

— Матч строителей — Стадион к ЧМ-2018 сдадут в конце апреля — Совместная делегация FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» проинспектировали подготовку стадиона «Самара Арена» к первенству мира по футболу, шесть матчей которого, включая игру сборных России и Уругвая , пройдут в Самаре

— Найдется все — Во всех МФЦ республики открылись «Бюро находок» — В Дагестане отделения МФЦ начали принимать утерянные документы. Таким образом власти решили помочь забывчивым гражданам.

— Нашел новую работу — Мэр Александр Ярошук сложил полномочия — Депутаты городского Совета Калининграда приняли добровольную отставку Александра Ярошука, занимавшего должность главы города с декабря 2007 года и ушедшего с поста почти за четыре года до окончания срока.

— Газоопасная тенденция — Число погибших от взрыва газа в доме выросло до трех — Количество жертв взрыва бытового газа, произошедшего во вторник вечером в пятиэтажном доме в Мурманске , выросло до трех.

www.izvestia.ru — «Рабочие лошадки» флота обновили вооружение — Самые многочисленные крупные надводные корабли ВМФ оснащают «Калибрами» — ВМФ России начал масштабную программу модернизации главных «рабочих лошадок» надводных сил — больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 «Удалой».

— С горки по регламенту — В апреле вступят в силу новые требования для американских и водных горок, каруселей, батутов, картингов — Новые аттракционы начнут проходить сертификацию и ежегодный техосмотр. Безопасные устройства получат специальную маркировку в виде эмблемы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— Граждан защитят от кибермошенников — ЦБ усиливает борьбу с хакерами — Банк России обязал кредитные организации отчитываться перед ним о том, проводили ли они платежи во время кибератак, рассказали «Известиям» в ЦБ.

— Правительство собрало рабочую группу по трудным подросткам — Задача новой структуры — разработка методов профилактики преступности среди несовершеннолетних — В правительстве создали межведомственную группу по профилактике преступности среди подростков. В нее вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН, профессиональные медиаторы и другие эксперты. Уже сформулировано несколько предложений. Например, планируется провести по всей России анализ криминологической обстановки в среде несовершеннолетних.

Грузия предлагает России собраться вместе с НАТО — Межпарламентская российско-грузинская группа возобновит работу в апреле — Межпарламентская группа российско-грузинской дружбы возобновляет свою работу, сообщили «Известиям» в Госдуме РФ. Председатель фракции «Альянс патриотов Грузии» в грузинском парламенте Георгий Ломия уточнил, что первое заседание группы должно пройти уже в середине апреля.

— Десантников усилят танками — В ВДВ определились, сколько и какой бронетехники необходимо этому роду войск — ВДВ пойдут в бой на бронетехнике. Минобороны до конца года сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72.

— Полярные кухни и хлебопекарни пойдут в бой — Минобороны приняло на снабжение арктический парк тыловой техники — Российские арктические стрелки получат мультиварки, хлебопекарни и склады на базе вездеходов, специально приспособленных к условиям Севера.

Минсельхоз создает рабочую группу для производства консервантов — Производство пищевых добавок в России может увеличиться — Проблема с производством отечественных пищевых добавок вышла на государственный уровень. Сейчас в России производят лишь 40 наименований этих веществ из 364 разрешенных, притом что они важны для пищевой промышленности, поскольку входят в состав большинства продуктов питания из основного рациона россиян.

— Половину — на бочку — Минфин и Минэкономразвития настаивают на 50% дивидендов от госсектора — Госкомпании должны заплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за прошлый год — на этом будут настаивать Минфин и Минэкономразвития, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев

— Меджлису не удалось повлиять на выборы президента в Крыму — Глава республики Сергей Аксенов рассказал «Известиям», что власти пресекли попытки украинских радикалов дестабилизировать ситуацию — Сторонники запрещенного в России меджлиса 18 марта пытались надавить на избирателей и устроить провокации в Крыму. Об этом «Известиям» рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Женская доля — Правительство утвердило план реализиации Национальной стратегии действий в интересах женщин — Правительство готовит новые меры поддержки женщин. Планируется довести их зарплаты до уровня мужских, а также активнее привлекать в бизнес и в политику. Это следует из утвержденного плана по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

ВЦИОМ зафиксировал рекордное доверие к выборам — 88 процентов россиян считают результаты голосования объективными — Большинство россиян доверяют результатам прошедших президентских выборов. 60% доверяют результатам выборов полностью, 28% не исключают, что были мелкие нарушения, не повлиявшие их итог.

— Турпоток в РФ достиг исторического рекорда — Самыми популярными регионами в 2017 году стали Москва, Краснодарский край Санкт-Петербург , Крым и Татарстан — Суммарный турпоток в РФ в 2017 году впервые превысил 81 млн человек. По словам экспертов, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

"Единая Россия" не смогла мобилизовать 10 региональных отделений — В партии собираются перераспределять финансы и менять кадры — «Единая Россия» сделает кадровые выводы в отношении региональных отделений, которые не смогли реализовать партийный проект «База» по мобилизации активистов-единороссов.

— «Новички, старички и дурачки» — Российский МИД высказал свою позицию по делу Скрипаля в присутствии дипломатов со всего мира — В МИД России 21 марта прошел брифинг для аккредитованных в России иностранных послов, посвященный делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

www.rbcdaily.ru — В ЦИК поступило рекордное число обращений — Избирательная активность не ослабла после выборов — За два дня после президентских выборов, 19–20 марта, в Центризбирком поступило

около 20 тыс. обращений — столько же, сколько в день голосования. Большая их часть — вопросы и уточнения; общее количество жалоб превысило 7 тыс.

— На 4,4% реальнее — Росстат зафиксировал рост доходов россиян — Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2018 года неожиданно подскочили на 4,4%, показала оценка Росстата. Одна из причин — резкое повышение зарплат бюджетников в рамках майских указов.

— Мусорная акция — Выброс газа на свалке привел к массовому отравлению в Волоколамске — Массовое отравление жителей подмосковного Волоколамска после выброса газа на мусорном полигоне привело к стихийной акции протеста. Это чревато политическими рисками для губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , говорят эксперты.

— Усиленная химзащита — Российский МИД отверг все обвинения по «делу Скрипаля» — Россия не разрабатывала «Новичка», не причастна к покушению на Скрипалей в Британии, которое могло быть «срежиссировано из-за океана», заявили в МИДе. Публичный обмен обвинениями сужает пространство диалога, констатируют эксперты.

Эр-Рияд готов делиться богатством — Зачем кронпринц Саудовской Аравии поехал в США — Принц Мухаммед начал турне по США переговорами с президентом Трампом. Саудовская Аравия инвестирует сотни миллионов в США, усилит военное сотрудничество. Активизация сотрудничества двух стран может навредить интересам России.

— Четыре недвижимых фактора — Эксперты ВШЭ связали цены на жилье в Москве с ценами на нефть — Главными факторами, влияющими на ценообразование квартир в столице, традиционно выступают цены на нефть и курс рубля к доллару, пишут экономисты ВШЭ. Но сейчас цены на жилье определяются ростом предложения, отмечают девелоперы.

— Воздушная струя Globaltrans — Роман Троценко может купить долю в железнодорожном операторе — Роман Троценко ведет «предварительные консультации» о покупке 34,5% в одном из крупнейших железнодорожных операторов России — группе Globaltrans, рассказали источники РБК. На Лондонской бирже этот пакет стоит $770 млн — «Ростелеком» ставят на платформы — Госоператор связи представил новую стратегию развития — Новая стратегия «Ростелекома» предполагает создание на его базе платформы, которая свяжет разработчиков цифровых услуг с абонентами компании. Это должно позволить «Ростелекому» увеличить выручку до 375 млрд руб. к 2022 году.

— В топ-30 крупнейших рекламодателей России впервые вошла интернет-компания — Mail.Ru Group прибавила в теле — Впервые по итогам 2017 года в рейтинг крупнейших рекламодателей России вошла Mail.Ru Group, увеличившая свой бюджет на ТВ в пять раз.