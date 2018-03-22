Ещё
«Гостей гречкой кормить?»: стол Виктории Романец разочаровал фанатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гостей гречкой кормить?»: стол Виктории Романец разочаровал фанатов 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В гостях у Виктории Романец и Антона Гусева побывали экс-участники телепроекта «Дом-2» супруги Евгений Кузин и Александра Артемова. После званого ужина гости поделились своими впечатлениями, опубликовав фото стола.
Увиденное «пиршество» возмутило интернет-пользователей. Подписчики признались, что так принимать гостей категорически нельзя, по их мнению, гречка не подходит для дружеских посиделок. Они принялись высказывать свое недовольство в комментариях под снимком, словно сговорившись, осуждая Романец за такой однообразный стол. «Вчера же были в гостях у семейства Гусевых! и совсем забыла показать вам фото и поделиться впечатлениями», — написала в своем микроблоге Александра Артемова.
Поклонники согласились, что правильное питание — это очень хорошо, однако же нужно знать во всем меру и не переусердствовать. По их словам, это больше похоже на фанатизм и выглядит смешно. Фолловеры отметили, что скудным столом супруги проявили свое неуважение по отношению к приятелям, посетившим их дом. Комментирующие поделились с Викторией вариантами блюд, которые могли бы украсить стол. К примеру, многие заметили, что не хватало картофеля и различных салатов, пусть и не самых полезных, кто-то посчитал, что нельзя обойтись без нарезки колбасы и сыра. «Ну вот как можно так накрывать на стол?» «И вы хотите сказать, что кормили гостей гречкой?» «Вы серьезно?» «Гостей гречкой кормить, куда хуже?» «Просто стыд…» «Виктория, у вас же мама в гостях, неужели она не могла вам помочь, подсказать. Так же нельзя гостей кормить! Это, простите, позор!»
Ко всему прочему, интернет-пользователи критикуют не только кулинарные способности Виктории Романец, но и её предпочтения в одежде. Недавно подписчики заметили нелепо сидящее и выпирающее платье и признались, что им показалось, будто девушка прячет живот.
Eva.ru: последние новости
«Хорошо хоть в халате»: Алла Пугачева сделала селфи после бани «Держись, Стас!»: поклонники отправляют Пьеху на отдых «Бог в помощь!»: Анна Хилькевич начала заниматься фейсбилдингом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог231
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение