«Гостей гречкой кормить?»: стол Виктории Романец разочаровал фанатов

Увиденное «пиршество» возмутило интернет-пользователей. Подписчики признались, что так принимать гостей категорически нельзя, по их мнению, гречка не подходит для дружеских посиделок. Они принялись высказывать свое недовольство в комментариях под снимком, словно сговорившись, осуждая Романец за такой однообразный стол. «Вчера же были в гостях у семейства Гусевых! и совсем забыла показать вам фото и поделиться впечатлениями», — написала в своем микроблоге Александра Артемова

Поклонники согласились, что правильное питание — это очень хорошо, однако же нужно знать во всем меру и не переусердствовать. По их словам, это больше похоже на фанатизм и выглядит смешно. Фолловеры отметили, что скудным столом супруги проявили свое неуважение по отношению к приятелям, посетившим их дом. Комментирующие поделились с Викторией вариантами блюд, которые могли бы украсить стол. К примеру, многие заметили, что не хватало картофеля и различных салатов, пусть и не самых полезных, кто-то посчитал, что нельзя обойтись без нарезки колбасы и сыра. «Ну вот как можно так накрывать на стол?» «И вы хотите сказать, что кормили гостей гречкой?» «Вы серьезно?» «Гостей гречкой кормить, куда хуже?» «Просто стыд…» «Виктория, у вас же мама в гостях, неужели она не могла вам помочь, подсказать. Так же нельзя гостей кормить! Это, простите, позор!»

Ко всему прочему, интернет-пользователи критикуют не только кулинарные способности Виктории Романец, но и её предпочтения в одежде. Недавно подписчики заметили нелепо сидящее и выпирающее платье и признались, что им показалось, будто девушка прячет живот.