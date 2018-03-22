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Reuters: первый вице-президент Перу 23 марта примет присягу как глава государства
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Reuters: первый вице-президент Перу 23 марта примет присягу как глава государства 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 22 марта. Первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства в пятницу. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на председателя Конгресса Перу Луиса Галаррета.
По его информации, инаугурация, вероятнее всего, состоится около 11 утра или в полдень по местному времени.
Ранее в среду президент Перу Педро Пабло Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку. Он также заверил, что передача дел будущему главе государства будет происходить в соответствии с действующим конституционным порядком.
Как отмечала газета La Republica, это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.
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