UCI будет проверять велосипеды с помощью мобильных рентгеновских комплексов

ТАСС , 22 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать мобильные рентгеновские комплексы для проверки велосипедов на нарушения технического регламента. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Рентгеновские комплексы будут использоваться вместе с магнитными сканирующими и тепловыми рамками. Отмечается, что комплексы безопасны для обслуживающего персонала. Сканирование одного велосипеда занимает не более 5 минут. Комплексы рассчитаны на проверку лидеров, чтобы устранить сомнения в результатах гонок.

"Мы хотим доказать, что моторы не используются в профессиональном велоспорте", — сказал президент UCI Давид Лаппартьен

Комплекс пройдет тестирование в течение 150 дней и будет проверен во всех дисциплинах.