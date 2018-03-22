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UCI будет проверять велосипеды с помощью мобильных рентгеновских комплексов
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UCI будет проверять велосипеды с помощью мобильных рентгеновских комплексов 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать мобильные рентгеновские комплексы для проверки велосипедов на нарушения технического регламента. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу федерации.
Рентгеновские комплексы будут использоваться вместе с магнитными сканирующими и тепловыми рамками. Отмечается, что комплексы безопасны для обслуживающего персонала. Сканирование одного велосипеда занимает не более 5 минут. Комплексы рассчитаны на проверку лидеров, чтобы устранить сомнения в результатах гонок.
"Мы хотим доказать, что моторы не используются в профессиональном велоспорте", — сказал президент UCI Давид Лаппартьен.
Комплекс пройдет тестирование в течение 150 дней и будет проверен во всех дисциплинах.
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