Долгое правление Цзиньпиня на руку США

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика» Исключение из конституции Китая пункта, ограничивающего президентство двумя пятилетними сроками, шокировало многих. Для Китая институализированная смена руководства была важнейшим наследием Дэн Сяопина, она сигнализировала прекращение мучительной нестабильности хаотического культа личности Мао Цзэдуна. Для Запада ограничение сроков служило идеологическим мостом, который вёл на путь взаимодействия. Старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, который длительное время возглавлял Morgan Stanley Asia, считает, что отмена этого пункта конституции станет поворотным моментом в уже и так пошатнувшихся китайско-американских отношениях. В своей статье на Project Syndicate он пишет, что данный шаг властей Китая важнее всего оценивать в рамках ближайшего будущего.

Научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч

Начнём с Китая и с того, что этот шаг означает для будущего этой страны. Для понимания, что именно может измениться при новой системе смены руководства, важно прорваться сквозь туманную риторику властей ("умеренно зажиточное общество", вступающее в «новую эпоху») и подвергнуть стресс-тесту их базовую стратегию развития. Хотя возможно всё, что угодно, и всегда есть риск ошибки, я ставлю на то, что Китай сохранит свой нынешний курс. Есть преемственность или нет, у Китая не может быть пути назад после переходного периода, в ходе которого огромная, плохо развитая страна вышла на порог процветания в качестве современного государства с высоким уровнем доходов. Изначально китайское руководство сформулировало свою позицию с аналитической точки зрения, что стало реакцией на неожиданную критику бывшего премьера Вень Цзябао китайской экономики, становившуюся всё более «нестабильной, несбалансированной, нескоординированной и неустойчивой». А в октябре прошлого года в речи на XIX съезде партии председатель КНР Си Цзиньпин выразил эту же позицию идеологически: он переформулировал так называемое марксистское основное противоречие как проблему «несбалансированного и неадекватного» развития. Важно, что эти два подхода — аналитический и идеологический — ведут Китай в один и тот же пункт назначения: процветающая экономика и общество с преуспевающим средним классом. Но чтобы попасть в него, Китаю нужно пройти через трансформацию ребалансировки: от промышленности к сфере услуг, от экспортной зависимости к внутреннему потреблению, от государственного к частному, от сельского к городскому. Сегодня всё это хорошо понимается. Нынешние дискуссии в Китае ведутся в меньшей степени по поводу выработки стратегии и в большей — о её практической реализации. Более того, именно таков был главный приоритет Си, когда он вступил в должность в конце 2012 года, и именно в этом заключалась логика беспрецедентной антикоррупционной кампании, направленной на искоренение глубоко окопавшихся властных блоков, мешавших данному переходу. Однако сейчас, спустя пять лет, китайское руководство неизбежно должно перейти к следующему этапу реализации своей стратегии. И хорошо чувствуется ощущение неотложности данной задачи. За публичным фасадом уверенного лидера Си боится вероятного провала. С аналитической точки зрения, это описывается как наступление стагнации, похожей на японскую, в случае если Китай будет плохо управлять экономикой. А с идеологической точки зрения, маячит финал в виде хаоса и революции, если «основное противоречие» останется нерешённым. На фоне этой растущей озабоченности риски реализации выбранной стратегии выглядят теперь в ином свете. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе новый вице-премьер Китая по экономической политике Лю Хэ намекнул, что предстоящие реформы будут проводиться с неожиданной скоростью. А в статье, опубликованной недавно в «Жэньминь жибао», он же отметил, что «укрепление общего лидерства партии является центральным вопросом». Такие взгляды возникли не на пустом месте. Лю Хэ, мастер тактики, по всей видимости, подчёркивает связь между силой руководства страны и темпами реформ. Считающееся необходимым расширение этой силы (что объясняет ликвидацию ограничений президентских сроков) стало ключевым элементом усилий властей по реализации своей стратегии. В полном согласии с продемонстрированными ранее инстинктами Си, всё это вполне может оказаться единственным для Китая способом избежать того «тупика», о котором предупреждал Дэн Сяопин ещё в 1992 году. Да, если смотреть с точки зрения либеральных демократий, пересмотр конституции в Китае является печальным шагом назад в государственном управлении. Но с точки зрения Китая, вполне вероятно, что это единственный вариант решительного подхода к трудной задачи реализации поставленных задач. Кроме того, новейший опыт других стран, а особенно США, явно свидетельствует против западной склонности считать преемственность власти её высоким качеством. Более того, дефицит качественного руководства в Америке толкает США и Китай на порог торговой войны. Трудное положение среднего класса в США используется для поиска виновников, причём таким виновником выставляется Китай и его якобы нечестные методы торговли. Но факты указывают на иные причины — резкое падение размера внутренних сбережений сделало Америку зависимой от профицита сбережений в зарубежных странах, за счёт которых восполняется их недостаток в США. Результатом этого стал многосторонний торговый дефицит США — с Китаем и ещё 101 страной; он требуется для обеспечения иностранного капитала, необходимого для платёжного баланса. Иными словами, Китай в реальности является важной частью американского «решения» проблемы экономического роста при недостатке собственных сбережений. Несмотря на это, лидеры США считают выгодным сделать из Китая козла отпущения. И положение становится только хуже. Значительное снижение налогов, одобренное в конце 2017 года, приведёт к росту дефицита федерального бюджета США на $1,5 трлн в течение ближайших 10 лет, ещё сильнее снизив уровень внутренних сбережений. Это означает, что торговый дефицит станет ещё больше. Но действуя так, будто плохого ещё недостаточно, протекционистски настроенная администрация Трампа сделала антикитайские пошлины главным пунктом своей международной политической повестки. На фоне увеличения торгового дефицита политика протекционизма не обещает ничего иного, кроме проблем для пузырящихся финансовых рынков и американской экономики, которой не хватает собственных сбережений. Кроме того, администрация рискует добиться самого серьёзного сбоя в китайско-американских отношениях с 1989 года. Никто не знает, как долго Си Цзиньпин будет оставаться в своём посту. Если Китай продолжит прежний курс, вопрос о преемственности будет несущественным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Если же Китай с него сойдёт, тогда вердикт будет совсем иным. Хотя США имеют совершенно иную систему обратной политической реакции, ответственность в любом случае играет важную роль. Но в конечном итоге самым важным для обеих стран является качество руководства. К сожалению, живущие в стеклянных домах всегда считают, что кидаться камнями проще всего.