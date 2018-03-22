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Куда пропала группы Грибы?
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Куда пропала группы Грибы? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Уже три месяца в шоу-бизнесе не существует группы Грибы, которая декабря дала последний концерт и рассталась. Причины ухода коллектива со звездного олимпа, парни так и не раскрыли. По одной из версий, фронтмен Юрий Бардаш потерял интерес в Грибам, и решил заняться другим музыкальным проектом «Бамбинтон», однако успех Грибов пока повторить не удается.
Также стала известно, что Юрий Бардаш решил стать ресторатором, и недавно открыл бар в центре Киева. «Грибы — навсегда останутся в моей голове, это было крутое время, но я хочу двигаться дальше» — поделился Юрий с киевскими журналистами.
Что касается других участников 4atty, Симптом, НЖН то ребята занялись сольными проектами, подались в звукорежиссуру и продюсирование. Но результата и успеха хита «Тает лёд» также повторить не получилось.
«Грибы не исключают возвращения на сцену, и даже запись трека. Но точно не в этом году» — поделился инсайдер с журналистами Украины. ;;;
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