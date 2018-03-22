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Пострадавших в терактах в Брюсселе приравняли к льготникам Второй мировой
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Пострадавших в терактах в Брюсселе приравняли к льготникам Второй мировой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Более 500 пострадавших в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе получили «статус национальной солидарности», который позволяет гражданам Бельгии получать пособия по аналогии с теми, что выплачиваются гражданским лицам, пострадавшим во Второй мировой войне, сообщила радиостанция Bel.RTL.
"Статус национальной солидарности" предоставлен 502 прямо или косвенно пострадавшим при терактах", — говорится в сообщении.
Бельгия в четверг вспоминает жертв терактов 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В прошлом году в Бельгии был принят закон, согласно которому граждане королевства, раненные при терактах на родине и за ее пределами, будут получать льготы, сопоставимые с теми, которые уже имеют пострадавшие во время Второй мировой войны.
В соответствии с новым законодательством, пострадавшим в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе компенсируются медицинские расходы и выплачиваются пенсии в зависимости от степени инвалидности. В случае полной неспособности к нормальной жизнедеятельности пенсионное обеспечение составит более 20 тысяч евро в год. На пострадавших при терактах в Бельгии иностранцев данная система не распространяется.
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