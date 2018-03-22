Пока мы спали: заявление WADA, стреляющий Витас, тысячи людей в одной квартире

WADA лишит Россию всех международных соревнований; МИД России официально разъяснил позицию по «делу Скрипалей»; пьяный Витас устроил стрельбу и поругался с полицией; в квартире на Урале обнаружили семь тысяч жильцов — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных в традиционном утреннем дайджесте.

Чтобы не получала

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор рассказал о новых мерах организации в отношении российского спорта. Его слова приводит ТАСС

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получения Россией международных стартов в будущем нельзя», — заявил Тэйлор.

WADA отказалось восстанавливать в правах РУСАДА в ноябре 2017 года. Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года.

Памятная записка

Министерство иностранных дел России опубликовало памятную записку с разъяснением реальной ситуации в так называемом деле Скрипалей. Документ доступен на сайте МИД.

В записке излагается официальная позиция России по инциденту в английском Солсбери, где 4 марта без сознания были обнаружены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Обвинения Великобритании в том, что при отравлении Скрипалей было применено отравляющее вещество российского производства, названы безосновательными. «Великобритания публично поставила вопрос о „сокрытии“ Россией части химарсенала и его „использовании“. (…) Таким образом, Великобритания высказалась не только против России, но и против самой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и всей грандиозной работы, проделанной в ее рамках», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Великобритания отказалась предоставить информацию о проводимом расследовании инцидента и таким образом «вместо того, чтобы опереться на существующие международно-правовые нормы, пошла на нечистоплотную политизацию вопроса».

В МИД России вызвало удивление предложение британского премьера Терезы Мэй созвать специальное заседание Совета Безопасности ООН . «Непонятно, чего добивалась британская сторона, вынося эту тему на рассмотрение СБ ООН. Данная тема никак не подпадает под мандат СБ ООН», — отмечается в записке.

В документе также указывается на ряд несостыковок в версии произошедшего, выдвинутой Лондоном: «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»

При этом делается акцент на том, что пострадавшая Юлия Скрипаль — гражданка России. По международным нормам, следственные органы России имеют право на получение информации. В то же время нет данных о состоянии здоровья Юлии. «Даже с чисто гуманитарной точки зрения действия Лондона выглядят просто варварскими», — подчеркивается в документе. При этом Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Великобританией. Однако виновные в политизации процесса должны нести ответственность.

«Действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими «дела Скрипалей» противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание», — резюмируется в записке.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии. Лондон официально обвинил в нападении Москву и заявил, что Скрипалей отравили разрабатываемым в России нервно-паралитическим токсином «Новичок». Эту позицию поддержал ряд стран Запада.

Пострелял фальцетом

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев ) будучи в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

«Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол полицейские отпустили певца продолжать вечеринку», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что в Instagram запустили глобальный флешмоб. Пользователи соцсети надели шапочки из фольги и стали раскрывать рот под песни Витаса.

Витас известен как автор песен и исполнитель фальцетом. Выпустил более десятка музыкальных альбомов.

Счет на тысячи

Следствие начало проверку после сообщений о регистрации в одной из квартир Екатеринбурга около семи тысяч человек. Работников миграционной службы подозревают в халатности, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

По данным регионального главка, ранее в СМИ появилась информация о незаконной регистрации в одной квартире тысяч человек. При этом, как отмечают следователи, «несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек».

Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции, а также будет проанализирована соответствующая документация, уточнили в главке.