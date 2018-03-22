ФСИН поменяет условия работы для сотрудников 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ) изменит условия работы для своих сотрудников. Соответствующий законопроект 22 марта Госдуме рекомендовал принять в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Документ будет рассмотрен на пленарном заседании 3 апреля. Инициатива Правительства подразумевает возможность для сотрудников системы переходить на новую должность по истечении 6 лет службы на предыдущей, а также получать внеочередные звания и поощрения от руководства. В документе также прописано, то начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион, а если он откажется, то может быть понижен в должности или даже уволен.
Сказано, что сотрудников уголовно-исполнительной системы разобьют на высший, старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав. По словам начальника управления кадров ФСИН России, полковника внутренней службы Александра Пирогова, принятие законопроекта позволит решить вопросы статуса сотрудника ФСИН и гарантий его социальной защиты.
Присутствующий на заседании замминистра юстиции Владимир Фёдоров сообщил, что министерство документ поддерживает и напомнил, что 20 лет сотрудники ФСИН работают, согласно положению о службе в органах внутренних дел. «Если новый законопроект будет принят, то ещё понадобится внести изменения в указ президента о сотрудниках ФСИН и издать нормативные правовые акты Правительства», — добавил Фёдоров.
Замдиректора ФСИН РФ Александр Хабаров заявил, что будущий закон укрепит кадровый состав федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы на начало 2018 года составляет 295 967 человек. В ведомство ФСИН России включены учреждения мест лишения свободы, медико-санитарные части, уголовно-исполнительные инспекции по контролю за условно осуждёнными, образовательные организации.