ФСИН поменяет условия работы для сотрудников

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании 3 апреля. Инициатива Правительства подразумевает возможность для сотрудников системы переходить на новую должность по истечении 6 лет службы на предыдущей, а также получать внеочередные звания и поощрения от руководства. В документе также прописано, то начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион, а если он откажется, то может быть понижен в должности или даже уволен.

Сказано, что сотрудников уголовно-исполнительной системы разобьют на высший, старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав. По словам начальника управления кадров ФСИН России, полковника внутренней службы Александра Пирогова , принятие законопроекта позволит решить вопросы статуса сотрудника ФСИН и гарантий его социальной защиты.

Присутствующий на заседании замминистра юстиции Владимир Фёдоров сообщил, что министерство документ поддерживает и напомнил, что 20 лет сотрудники ФСИН работают, согласно положению о службе в органах внутренних дел . «Если новый законопроект будет принят, то ещё понадобится внести изменения в указ президента о сотрудниках ФСИН и издать нормативные правовые акты Правительства», — добавил Фёдоров.