Афины и Скопье возобновят переговоры по решению «македонской проблемы»

Спор вокруг названия

Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и другие международные организации страна входит под временным названием «Бывшая югославская республика Македония».

Однако Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

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В последнее время в связи с планами США и НАТО втянуть Македонию в Североатлантический альянс переговоры Афин и Скопье по названию активизировались. Решить спор планируется до июльского саммита НАТО, на котором альянс хотел бы объявить о приеме Македонии.

В декабре 2017 года в Брюсселе прошла встреча представителей Греции и Македонии при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица, который после переговоров отметил, что в 2018 году «вопрос может и должен быть закрыт».

В январе были запущены активные переговоры. Их новый раунд начинается 22 марта. При этом поездка Котзиаса планировалась еще на начало марта, но была отложена.

Программа визита

Котзиас в Скопье встретится с политическим и государственным руководством страны, а затем обсудит решение проблемы с оппозицией и албанскими партиями.

Переговоры по «македонской проблеме» продолжатся 30 марта в Вене , где Котзиас встретится со своим коллегой Николой Димитровым в присутствии Нимица.

В среду Котзиас сообщил, что план урегулирования уже направлен в Скопье.

"Мы подготовили один текст, который содержит все наши предложения относительно проблем, которые мы имеем с БЮРМ, и будущую повестку сотрудничества, которое будет в интересах обеих сторон", — сказал греческий министр.

Афины получили и ответные предложения.

В сообщении МИД Греции о предстоящей поездке отмечается, что Котзиас и делегация прибудут в международный аэропорт Скопье. Правительство Македонии решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны «Александр Великий» в аэропорт Скопье и трассу «Дружба», чтобы сделать шаг навстречу Греции. Аэропорт был переименован лишь полтора месяца назад, а недавно сменили все таблички. Премьер Македонии Зоран Заев, говоря о визите Котзиаса, предположил, что тот ожидал, когда будет подготовлен аэропорт для прибытия его самолета из Афин в Скопье.

Перспектива компромисса

Обе стороны считают возможным успешное завершение переговоров, но необходимо сблизить позиции по ряду вопросов.

Предложенный Грецией план урегулирования основывается на переговорных позициях греческого правительства — «составное наименование, которое будет применяться для всего, и предусматривает необходимость изменения конституции соседней страны», сообщил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос

В Афинах исходят из того, что название страны с определением уточнит, что оно ни географически, ни исторически не связано с греческой Македонией. В Греции надеются, что в соседней стране прекратят использовать символы и имена исторических личностей, которые им не принадлежат.

Позиция Греции заключается в том, что название должно быть erga omnes, то есть для любых целей: не может за рубежом использоваться одно название, а в конституции — другое.

В предложенном для обсуждения сторон списке было четыре названия. Как отмечают греческие дипломаты, ничего нового нет, все названия были предложены в 1993 году, но список не окончательный, в него могут быть добавлены новые идеи.

В Греции часть жителей возражает против того, чтобы в названии соседней страны присутствовало слово «Македония». В Салониках и Афинах прошли многотысячные акции протеста под лозунгом «Македония — это Греция».

С другой стороны, в республике Македония оппозиция выступает против изменения названия и также неоднократно проводила массовые митинги протеста. 28 февраля на митинге в Скопье протестующие сожгли национальный флаг Греции и потребовали прекратить переговоры с Афинами о переименовании страны.

Любое новое название Македонии с включенным географическим определением предстоит утвердить гражданам республики на референдуме.