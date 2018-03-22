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День 22 марта в истории
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День 22 марта в истории 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Всемирный день водных ресурсов.
Па­мятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ас­самблеи организации 22 декабря 1992 года. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая проходила в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро.
В этом году Всемирный день водных ресурсов посвящен вопросу использования природных факторов для преодоления водных проблем XXI века. По данным ООН, около 1,8 миллиарда человек вынуждены использовать загрязненную воду, а свыше 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.
Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Наша страна занимает 2-е место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и 10-й частью возобновляемых ресурсов вод. На территории нашей страны насчитывается около 2,7 миллионов больших и малых рек и более 2,7 миллионов озер. Россия — единственная страна в мире, которая омывается водами четырнадцати морей.
Международный день Балтийского моря.
Решение о его проведении было принято на 17-м заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году для того, чтобы привлечь внимание ученых, политиков и общества к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона.
Балтийское море — внутриматериковое море, расположенное в северной Европе и принадлежащее бассейну Атлантического океана. Его площадь составляет 419 тысяч км², а средняя глубина — 52метра. Воды Балтийского моря омывают берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.
Международный день таксиста.
Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счётчиками. Английские извозчики назвали их «таксометрами» — от французского «такс» («плата) и греческого «метрон» (измерение). С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков — таксистами.
Первые такси в Лондоне были зеленого и красного цветов. Желтый цвет машин появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу. Американец, принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, перекрашивал их в желтый цвет и использовал в качестве такси. Яркие машины легче заметить на улицах города, поэтому и другие таксомоторные компании тоже стали перекрашивать свои машины. Так желтый цвет стал классическим для такси всего мира.
67 лет назад (1951) была создана Центральная студия телевидения.
Первая в СССР программно-творческая телевизионная организация начала работу на базе Московского телецентра на Шаболовке. Первоначально ежедневное вещание осуществлялось только на Москву и Ленинград, но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.
Что интересно, в этот день, но в 1964 году, впервые в СССР с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Через год состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а еще через год была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.
75 лет назад (1943) фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.
Карательный отряд окружил деревню, а её жителей фашисты согнали в колхозный сарай и подожгли, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. Так каратели мстили за то, что недалеко от Хатыни партизаны обстреляли немецкую автоколонну и убили офицера.
Были сожжены заживо или расстреляны 149 жителей деревни, в том числе 76 детей. Удалось выжить только пятерым детям (Володе Яскевичу, Соне Яскевич, Вите Желобкович, Антону Барановскому и Саше Желобковичу) и одному взрослому Иосифу Каминскому. Именно он позднее стал прототипом бронзовой скульптуры «Непокоренного человека», которая установлена в мемориальном комплексе «Хатынь».
Мемориал был открыт в июле 1969 году. Его авторы — архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов.
В Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс площадью около 50 га входит: Кладбище деревень (186 урн с землей сел, сожженных вместе с жителями и не восстановленных), Площадь памяти, Стену скорби (блок с нишами, в которые вмонтированы мемориальные плиты с названиями 66 лагерей смерти), Древо жизни (с высеченным списком 433 деревень Беларуси, сожженных фашистами и восстановленных после войны).
Два года назад (2016) в Брюсселе произошла серия терактов.
В 8 часов утра два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Завентем, а ещё через полчаса сработало взрывное устройство на станции метро «Мальбек». В результате теракта погибли 35 человек, ещё более 330 — получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государ­ство».
73 года назад (1945) была основана Лига арабских государств.
С идеей объединения арабских государств выступила Англия ещё во время Второй мировой войны. В октябре 1944 года в Александрии представителями Сирии, Трансиордании (ныне — Иордания), Ирака, Ливана и Египта был подписан протокол о намерении создания такого союза.
22 марта 1945 года в Каире руководители этих государств и присоединившийся к ним король Саудовской Аравии подписали соглашение о создании Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1950 году она была признана ООН в качестве региональной организации и получила статус наблюдателя.
В настоящее время в состав ЛАГ входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.
123 года назад (1895) в Париже состоялась первый в истории киносеанс.
Братья Луи и Огюст Люмьеры, получившие патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф», показали узкому кругу своих друзей короткий фильм «Выход рабочих с завода Люмьер».
Широкой публики это изобретение было продемонстрировано 28 декабря того же года в парижском кафе на Бульваре Капуцинов. Зрители увидели первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».
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