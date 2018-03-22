В России перестанут проводить тендеры на отстрел животных

России могут навсегда перестать проводить тендеры на отстрел бездомных животных. По крайней мере, до начала чемпионата мира по футболу и во время его проведения в 11 регионах, где будут проходить матчи, перестанут заключать соответствующие муниципальные контракты. Об этом рассказал « Парламентской газете » заместитель министра спорта Павел Новиков

Города получат доход от приютов

Количество приютов для бродячих животных увеличится во многих городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с администрациями отловом животных, уходом за ними, устройством их в семьи займутся и зоозащитники, где-то они даже сами построят к началу чемпионата новые приюты. Мониторингом и проверкой построенных объектов займётся Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Речь идёт об 11 городах — Москве Казани , Нижнем Новгороде, Калининграде Сочи , Ростове-на-Дону, Саранске . «Саранск, кстати, ведёт пока себя хуже всех. Строительство не начал, а только обещает», — сообщил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 22 марта на расширенном заседании комитета. Сюда же пришли отчитаться чиновники из Минспорта России и Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Глава думского комитета напомнил, что петицию о необходимости строить приюты в городах мундиаля подписали в Интернете более одного миллиона граждан и общественных организаций. Депутат напомнил, что есть регионы, где уже давно отлажена система ответственного отношения к бродячим животным. Например в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде активно строят приюты, вылавливают на улице собак, стерилизуют, вакцинируют и отпускают. «Такие действия обходятся местным бюджетам гораздо дешевле, чем отлов и отстрел. Но местные власти готовы тратить на работу последним способом большие суммы денег, потому что потом они делают на несчастных мёртвых животных кровавый бизнес — отчитываются головами собак по нескольку раз», — объяснил Владимир Бурматов.

Депутат поблагодарил Минспорт и лично вице-премьера Виталия Мутко за отзывчивость, ведь после того, как петиция был подписана, а думский Комитет по экологии направил в министерство свой запрос, дело сдвинулось с места. Бурматов не сомневается, что проблема содержания бездомных животных — это проблема не предстоящего чемпионата, а всей России.

Местные власти готовы тратить на работу последним способом большие суммы денег, потому что потом они делают на несчастных мёртвых животных кровавый бизнес. При этом ранее начальник городского управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев сообщал, что в городе работает шесть приютов для безнадзорных кошек и собак, в преддверии же чемпионата мира дополнительные меры по регулированию численности безнадзорных животных не принимаются: «Мы просто продолжаем работать в том режиме, который выработан в течение уже больше 10 лет». А вот в Екатеринбурге, например, бездомных животных собираются не просто лечить и стерилизовать, а оформлять паспорт с фотографией, а на ухо прикреплять яркую бирку — знак, что животное безопасно и что у него есть особые права.

Но для реализации этого проекта, как отмечали ранее в администрации Екатеринбурга, нужно как можно скорее принимать федеральный закон об ответственном обращении с животными. Про этот документ напомнил на заседании и заместитель министра спорта Павел Новиков. Чиновник упрекнул депутатов в том, что документ так долго лежит в Госдуме, ведь в первом чтении он был принят ещё в 2011 году.

Однако Бурматов на это ответил, что депутаты со своей стороны инициативу ко второму чтению подготовили и ждут согласования из министерств.

Приюты могут отдать частникам

Минспорт в рамках своих полномочий приложит все усилия для того, чтобы приюты в итоге были построены не только в 11 городах-участниках чемпионата мира, но и по всей России, заявил Павел Новиков. Для начала можно реализовать идею ещё в 25 городах, где строятся тренировочные базы для спортсменов. На вопрос «Парламентской газеты» — за чей счёт будут содержать приюты, временно исполняющий обязанности министра спорта ответил: «За счёт бюджетов регионов, но они могут передать приюты в частные руки. Это тоже неплохое решение, но даже если власти субъектов не захотят этого делать, ничего страшного. Содержание животных им не будет дорого обходиться».

По словам Владимира Бурматова, строительство приютов для бездомных собак и кошек необходимо включить в подпрограмму «Наследие», то есть их после проведения мундиаля не демонтируют, а оставят в регионах, как и остальную инфраструктуру чемпионата, например стадионы и отели.

Начальник отдела экологических программ департамента устойчивого развития Оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2018 Даниил Уханов идею поддержал и рассказал, что сейчас города-участники регулярно отчитываются перед оргкомитетом о своём экологическом состоянии, а теперь к этому прибавились и отчёты о ходе строительства приютов для бездомных животных.