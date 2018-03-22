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Сын-ниндзя и дочь-балерина: карьерные успехи наследников Шувалова
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Сын-ниндзя и дочь-балерина: карьерные успехи наследников Шувалова 

pasmi.ru 55 минут назад
Фото: pasmi.ru
С Британских островов — на Русский
Правилом хорошего тона российских олигархов и высокопоставленных чиновников считается направление своих детей на учебу за границу. Многие из них потом предпочитают любить родину на расстоянии. В свою очередь, для окончившего суперэлитную московскую школу Евгения Шувалова учеба в колледже Wellington College в английском Беркшире стала лишь периодом, а не всей жизнью за границей. Хоть расставание с английскими туманами и не было исключительным желанием наследника российского вице-премьера.
Как рассказывал Игорь Шувалов в 2002 году, одноклассниками сына были дети олигархов — Абрамовича, Авена и Йордана. «Однажды после поездки в гости к товарищу сын спросил: „Папа, почему мы живем в таком маленьком доме?“ Я объяснил, что папа его друга работает в условиях очень жесткой конкуренции, опасной для жизни. Люди, которые имеют состояние большее, чем мое, в жизни больше рисковали, оно им тяжелей досталось. Сказал, что, когда он вырастет, ситуация будет другая. И конкурировать ему придется своими знаниями и способностями», — утверждал нынешний первый вице-премьер.
Семья Шуваловых за учебу Евгения оставила на островном государстве немалую сумму. Так, триместр обучения стоит там 12,740 фунта стерлингов, или около 3 млн рублей в год. Предполагалось, что Евгений Шувалов продолжит учебу в Оксфорде, но поведение золотой молодежи из России на туманном Альбионе и санкции сделали жизнь там не очень комфортной. Шуваловы решили круто изменить сферу приложения интересов сына. И он отправился на другую сторону Евразии, на остров Русский в нескольких километрах от Владивостока.
Спортивная выправка и отличное здоровье позволили Евгению Шувалову стать морским разведчиком ГРУ, а именно — бойцом суперсекретного подразделения «Холуай». «У них, например, рядовое задание — снять караул, незаметно попасть в часть, выкрасть знамя и уйти незамеченными. Ниндзя какие-то», — цитируют дальневосточников журналисты «Собеседника».
«Женя Шувалов был призван на срочную службу и прибыл в часть из Москвы особняком, в сентябре 2011 года, в одиночку и экстерном прошел «курс молодого бойца», один-одинешенек принял военную присягу перед строем спецназа», — рассказывал журналистам сослуживец Шувалова-младшего Никита Малинин.
По его словам, Евгений служил, как все. Насколько это, конечно, возможно, когда в часть на свидания периодически приезжает папа в ранге второго лица в правительстве.
Отслужив один год на Русском, Евгений Шувалов переписал свои компании на сестру-балерину, видимо, сделав выбор в пользу продолжения собственной карьеры, полагают журналисты.
Пируэты хвастовства
Прошлый год стал для 20-летней балерины Большого театра Марии Шуваловой годом приятных приобретений. Так, от брата к ней перешла зарегистрированная в Англии компания Regional Property Developments Limited — дочерняя компания Sevenkey Limited, зарегистрированной на Багамах. Бенефициаром Sevenkey является Игорь Шувалов.
От брата Евгения сестре балерине досталось и ООО «Немчиново-Инвестментс», которое создано для обслуживания бывшего дома Шуваловых в Одинцовском районе Московской области — Немчиново. Там же Мария владеет собственным участком в 14 соток и домом площадью 204 кв. м. На компанию записан участок 4 тыс. кв. м и четырехэтажный жилой дом площадью 734 кв. м. Дома в Немчинове стоят от 10 до 100 млн рублей.
Балетная жизнь Марии Шуваловой также достаточно завидна. За два года с момента поступления в труппу юная балерина была задействована в трех постановках. И хоть в международные турне молодая танцовщица пока не ездит, она устраивает собственные гастроли, о которых впоследствии писала в социальных сетях. В 2016 году балерина, судя по ее странице в Инстаграме, побывала в Голландии и Сингапуре. В 2017 году съездила в Милан, Канны и на Бали.
Правда, сейчас Мария закрыла свою страницу от посторонних. Однако ее шутливая фраза «Девушка я простая, протираю корону раз в день» уже стала символом хвастовства родительским богатством.
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