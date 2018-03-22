У критиковавших мэра Магадана горожан изъяли телефоны

Сотрудники полиции изъяли телефоны у двух жителей Магадана в рамках расследования дела об оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Оба горожанина состояли в группе движения «За возврат прямых выборов мэра» в WhatsApp, пишет портал «Весьма».

Одна из фигуранток дела по имени Наталья рассказала изданию, что вечером 21 марта к ней домой пришли два полицейских, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом, и забрали у нее смартфон с SIM-картой. На следующий день женщина пришла к следователю и узнала, что в связи со следственными действиями телефон ей пока не вернут, а сама она стала свидетелем по делу.

Следственном комитете Наталью расспрашивали о сообщении в группе WhatsApp, автор которого обматерил мэра Магадана Юрия Гришана . «Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали. Мне показали и список других контактов с этой группы. Я пояснила, что личной неприязни к мэру города не испытываю, не являюсь активным участником группы, не активист, не террорист. Но как и любой водитель на низком авто я возмущалась нечищенными дорогами и дворами, выражая свое мнение, но без „нецензурщины“. На самом деле, я не очень понимаю, что происходит. У нас что, 37-й год наступил?» — сказала собеседница портала.

«ОВД-Инфо» 21 марта сообщало об изъятии телефона у магаданца Василия Коняхина. Полицейские отказались ознакомить его с материалами дела, в рамках которого у него забрали технику.

По информации «Весьма», заявителем по делу может быть сам мэр Магадана. Изданию не удалось получить его комментарий.

Ранее один из участников движения «За возврат прямых выборов мэра» Рагнар Рейн объявил голодовку после того, как 19 марта суд приговорил его к десяти суткам административного ареста за «организацию» митинга, к которому он не имел прямого отношения.

Прямые выборы мэра Магадана были отменены в 2013 году. По мнению региональных властей, эта процедура была слишком затратной. Нынешнего главу города в ноябре 2015 года выбирали депутаты местной думы. В январе 2018 года несколько десятков магаданцев вышли на митинг за отставку Юрия Гришана и возврат прямых выборов.